Chiny pomagają Rosji bardziej niż sądziliśmy? Pekin wspiera Moskwę w zwiększeniu jej bazy przemysłowo-obronnej

Wyliczają, że sprowadza się to m.in. do produkcji obrabiarek, silników do dronów, przekazu technologii do rakiet przeciwokrętowych, mikroelektroniki i nitrocelulozy, używanej w produkcji paliwa do broni. W 2023 roku 90 proc. importu mikroelektroniki z Chin Rosja wykorzystywała do produkcji rakiet, czołgów i samolotów.

"Wpływa to na zdolność Rosji do kontynuowania ataku na Ukrainę, podczas gdy armia ukraińska zmaga się z brakami sprzętu i broni. Wyzwanie dla Ukrainy jest dodatkowo pogłębione przez Republikanów w Kongresie USA, którzy wciąż blokują głosowanie nad nowym pakietem pomocy wojskowej dla Kijowa” – podkreśliła CNN. Jak podała wcześniej, Moskwa wydaje się być na dobrej drodze do wyprodukowania niemal trzykrotnie więcej amunicji artyleryjskiej niż USA i Europa.

Chiny i Rosja. Przyjaźń czy sojusz taktyczny? Ekspert: To sojusz dwóch reżimów [RAPORT WALCZAKA]

Poza sprzętem obronnym Chiny pomagają Rosji w poprawie jej zdolności satelitarnych i kosmicznych, co też jest wykorzystywane w agresji na Ukrainę.

Do tej pory według różnych źródeł i śledztw udało się ustalić, że Chiny przekazują Rosji takie produkty czy dane jak: Zdjęcia satelitarne dla Grupy Wagnera; Kamizelki kuloodporne i hełmy; Drony rekreacyjne i części do dronów; Ciężarówki i koparki (niezbędne dla logistyki wojskowej); Strzelby myśliwskie; Mikroelektronika podwójnego zastosowania (cywilna/wojskowa); Materiały wybuchowe; Maszyny używane do produkcji i naprawy części używanych w budowie czołgów i innych pojazdów opancerzonych.

Sekretarz skarbu USA Janet Yellen podczas wizyty w Pekinie ostrzegła o "poważnych konsekwencjach", jeśli chińskie firmy będą udzielać wsparcia Rosji w wojnie na Ukrainie. Administracja Bidena wydała też rozporządzenie dotyczące światowych banków, ułatwiających wsparcie dla rosyjskiej bazy przemysłowej obronnej. Skutkowałoby to amerykańskimi sankcjami.

9 kwietnia doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan informował, że USA nie ma dowodów, by Chiny dostarczały bezpośrednio pomoc wojskową dla Rosji, ale wspierają jej przemysł zbrojeniowy.

"Nie widzieliśmy żadnych dowodów na to, by oni przekazywali bezpośrednią pomoc wojskową Rosji, ale wyrażaliśmy nasze obawy dotyczące ich wkładu dla rosyjskiej bazy przemysłowo-zbrojeniowej. Jest to coś, o czym sekretarz stanu Blinken mówił, będąc w minionym tygodniu w Europie" - powiedział Sullivan podczas briefingu w Białym Domu. Odpowiedział w ten sposób na pytanie o wtorkową wizytę szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa w Chinach.

PO/PAP