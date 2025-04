W piątek (25 kwietnia) prezydent USA Donald Trump powiedział, że większość punktów porozumienia w sprawie Ukrainy została uzgodniona, a Moskwa i Kijów są bliskie zawarcia umowy. Podkreślił również potrzebę przeprowadzenia spotkania na „bardzo wysokim szczeblu”.

Gdy prezydent USA przybył do Rzymu na pogrzeb Franciszka, to wkrótce po tym na Truth Social umieścił taki wpis:

„Są bardzo blisko porozumienia, a obie strony powinny się teraz spotkać na bardzo wysokim szczeblu, aby dokończyć sprawę. Większość najważniejszych punktów została uzgodniona. Zatrzymajmy rozlew krwi, TERAZ. Będziemy wszędzie tam, gdzie będzie to konieczne, aby pomóc w ułatwieniu ZAKOŃCZENIA tej okrutnej i bezsensownej wojny!”.

25 kwietnia Steve Witkoff odwiedził Rosję po raz czwarty w ciągu trzech miesięcy. Jego spotkanie z Putinem trwało trzy godziny. Według doradcy prezydenta Rosji Jurija Uszakowa strony omawiały możliwość „wznowienia bezpośrednich negocjacji” między Moskwą a Kijowem oraz szereg innych kwestii.

24 kwietnia agencja Reutera opublikowała warunki zaproponowanego przez USA planu rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Strona amerykańska wnosi o:

• natychmiastowe zawieszenie broni i rozpoczęcie negocjacji w sprawie technicznego wdrożenia porozumienia;

• zapewnienie Ukrainie wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa przy wsparciu grupy państw-gwarantów z Europy i szeregu krajów spoza regionu;

• wyrzeczenie się przez Ukrainę chęci członkostwa w NATO przy jednoczesnym zachowaniu prawa do członkostwa w UE;

• uznanie de jure przez Stany Zjednoczone kontroli Rosji nad Krymem i faktyczne uznanie kontroli nad częściami obwodów ługańskiego, donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego; przywrócenie ukraińskiej kontroli nad obwodem charkowskim;

• przekazanie elektrowni jądrowej w Zaporożu pod formalną kontrolę Ukrainy przy faktycznym zarządzaniu elektrownią przez Stany Zjednoczone;

• przywrócenie Kijowowi kontroli nad elektrownią wodną Kachowka i zapewnienie swobody żeglugi na Dnieprze; zniesienie sankcji wobec Rosji nałożonych w 2014 r.

Alternatywny plan zaproponowany przez UE i Ukrainę zakłada, że kwestie terytorialne powinny zostać omówione dopiero po całkowitym zawieszeniu broni i wyłącznie w oparciu o prawo międzynarodowe.

Dokument przewiduje:

• ustanowienie linii demarkacyjnej,

• wzmocnienie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i

• stopniowe znoszenie sankcji wobec Rosji, z możliwością ich przywrócenia w przypadku nowej agresji.

Opuszczając Rzym, Trump napisał w swoim kanale społecznościowym, że Władimir Putin nie powinien był bombardować cywilnych terenów w Ukrainie. Stwierdził też, że Putin go zwodzi i nie chce zakończyć wojny, więc być może będzie trzeba „poradzić sobie z nim inaczej, poprzez bankowość lub sankcje wtórne”.

Jak ma się to, co powiedział Putin Pieskowowi, do tego, co powiedział (26 kwietnia) podczas spotkania z szefem Sztabu Generalnego Walerijem Gierasimowem?

A powiedział (cytat za TASS): „Całkowite rozgromienie wroga w przygranicznym obwodzie kurskim stwarza warunki do dalszych udanych działań naszych wojsk w innych głównych rejonach linii frontu i przybliża pokonanie reżimu neonazistowskiego”.

To wojny będzie ciąg dalszy czy pierwsze kroki na drodze do jej zakończenia?

