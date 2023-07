Premier Morawiecki apeluje do NATO. Chodzi o broń atomową dla Polski. "Nie chcemy siedzieć z założonymi rękami"

Rosja planuje rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na Białorusi - takie niepokojące sygnały docierają do Polski i Europy. W związku z tym premier Mateusz Morawiecki na piątkowej konferencji w Brukseli zaapelował do NATO o włączenie Polski do programu odstraszania jądrowego Nuclear Sharing. - Zwracamy się do całego NATO o wzięcie udziału w programie Nuclear Sharing. Deklarujemy wolę szybkiego działania w tej sprawie - powiedział Morawiecki.