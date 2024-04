Pekin chce mediować ws. zakończenia wojny na Ukrainie, a Putin szykuje się na rozmowy z Xi Jinpingiem

Prawdopodobnie dojdzie do niego w Pekinie do spotkania na szczycie chińsko-rosyjskim. Prawdopodobnie, bo oficjalnie jeszcze nie mówi się o tym wydarzeniu. Po raz drugi Putin i Xi Jinping mają spotkać się w czerwcu, z okazji szczytu BRICS w Kazaniu. Mówi się o trzecim spotkaniu, w październiku. Tym razem w Kazachstanie. W Astanie – na okoliczność na szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w październiku w stolicy Kazachstanu, Astanie.

Ławrow spotkał się ze swoim chińskim odpowiednikiem Wang Yi. Po spotkaniu, na wspólnej konferencji prasowej obwieścił, że Moskwa i Pekin zgodziły się na rozpoczęcie dialogu na temat bezpieczeństwa eurazjatyckiego przy zaangażowaniu państw o ​​podobnych poglądach oraz na ustanowienie „podwójnego przeciwdziałania” w odpowiedź na „podwójne powstrzymywanie” ze strony Zachodu – depeszuje korespondent TASS. Chiński dyplomata podkreślił, że Pekin popiera organizację międzynarodowej konferencji dotyczącej Ukrainy, w której udział mieliby wziąć zarówno Ukraina, jak i Rosja, aby „omówić wszystkie opcje pokojowe na równych zasadach”.

Spotkanie z prezydentem ChRL Ławrow rozpoczął kurtuazyjnie: „Mam przyjemność i zaszczyt przekazać Państwu najserdeczniejsze pozdrowienia od prezydenta (Władimira Putina – Portal Obronny). Bardzo docenił pańskie przesłanie gratulacyjne w związku z wynikami wyborów prezydenckich”. Jakby komuś uszło uwadze, to Putin został znów (po raz piąty) prezydentem Federacji Rosyjskiej.

„W tym roku Chiny i Rosja obchodzą 75. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych. Przez te lata nasze kraje weszły na nową drogę pokojowej egzystencji i wzajemnie korzystnej współpracy pomiędzy dwoma głównymi sąsiadującymi mocarstwami” – przypomniał chiński prezydent.

Co było a nie jest nie pisze się w rejestr, więc Xi przedstawił te dekady przyjaźni w dobrym świetle, choć w latach sześćdziesiątych XX w. doszło do rozłamu polityczno-ideologicznego między komunistami rządzącymi Związkiem Sowieckim i Chinami. Kulminacją programowych sporów był zbrojny konflikt graniczny nad rzeką Ussuri (marzec-wrzesień 1969 r.).

Teraz sytuacja odmieniła się. W charakterze tzw. starszego brata, by nie stwierdzić: mentora, występuje chiński przywódca i o spotkanie z nim zabiega rosyjski prezydent, a nie na odwrót. O tym, kto jest „pierwszym wśród pierwszych” świadczyć może to, że jest to już ponad dwudziesta wizyta w Pekinie Ławrowa, jako szefa rosyjskiego MSZ.

Szef rosyjskiej dyplomacji – jak czytamy w komunikatach po spotkaniu z Xi – zapowiedział, że w roku rocznicowym „niezapomniane wydarzenia, które pomogą pogłębić strategiczne wzajemne zaufanie i wzmocnić przyjaźń między Rosją a Chinami”.

Na razie Pekin wzmacnia Moskwę na różnych frontach. Od dyplomatycznego i politycznego – bo Chiny ani słowem nie potępiły rosyjskiego najazdu na Ukrainę, po gospodarczy.

Jak podał Forbes, powołując się na analityków niemieckiego Kiel Institute for the World Economy, Chiny stały się głównym partnerem handlowym Rosji po gwałtownym spadku importu z UE. Według ich obliczeń handel Rosji z krajami europejskimi spadł o 43 proc., a z Chinami wzrósł o 23 proc. Tak było pod koniec 2022 r. Jak sytuacja ma się obecnie?

W 2023 r. obroty handlowe między Rosją a Chinami wzrosły w porwaniu z poprzednim o 26,3 proc. i osiągnęły rekordową kwotę 240 mld USD. Eksport z Chin do Federacji Rosyjskiej wzrósł o 46,9 proc., osiągając 110,97 mld USD. Import rosyjskich towarów do Chin w tym samym okresie wzrósł o 12. proc., do 129,14 mld dolarów.

Dodatnie saldo Rosji w 2023 r. zmniejszyło się o około połowę w porównaniu do 2022 r., do 18,17 mld dolarów, co wynika ze spadku cen energii, która pod względem wartości stanowi większość rosyjskich dostaw do Chin.

Rosja eksportuje do Chin głównie surowce energetyczne – ropę naftową, gaz ziemny i węgiel, a także miedź, drewno, paliwa i owoce morza. Szeroka gama produktów pochodzi z Chin po Rosję – od samochodów i smartfonów po sprzęt przemysłowy i zabawki. Wolumen handlu chińsko-rosyjskiego w okresie styczeń – luty 2024 r. wzrósł o 9,3 proc. i wyniósł 37 mld dolarów, a chiński eksport do Rosji wzrósł o 12,5 proc. O eksporcie/imporcie broni źródło nie wspomina.