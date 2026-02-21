Misja pk. "Jeanne d’Arc 2026": z Tulonu na akweny Indo-Pacyfiku

Wojciech M. Salwiński
Wojciech M. Salwiński
2026-02-21 14:00

Pięciomiesięczna misja pk. „Jeanne d’Arc 2026” wystartowała - 17 lutego 2026 roku - z Tulonu, otwierając kolejną odsłonę francuskiej „pływającej akademii” dla młodych oficerów oraz podchorążych, jednocześnie demonstrując banderę na kluczowych akwenach od Morza Czerwonego po Indo-Pacyfik. Zgrupowanie z okrętem desantowym "Dixmude" (L9015) i fregatą "Aconit" (F 713) ma połączyć szkolenie, działania operacyjne oraz budowanie partnerstw w regionie, który Paryż uznaje za kluczowy dla własnych interesów.

Cel misji: szkolenie, działania operacyjne, zamorskie interesy 

Misja pk. „Jeanne d’Arc 2026” stanowi zwieńczenie programu szkolenia podchorążych francuskiej École navale i sojuszniczych flot, łącząc praktykę morską z realnym zaangażowaniem operacyjnym. Na pokładach "Dixmude" i "Aconit" zaokrętowano około 800 osób, w tym 162 podchorążych – 160 przyszłych oficerów, z czego 16 z państw partnerskich, ma zdobywać doświadczenie w nawigacji, manewrowaniu zespołem, prowadzeniu operacji oraz wykorzystaniu systemów bezzałogowych. Dowodzący misją kmdr Jocelyn Delrieu określa ją jako „praktyczną szkołę”, w której młodzi oficerowie od początku pełnią realne funkcje dowódcze i sztabowe, tak aby po powrocie do Tulonu w lipcu byli „gotowi do działania” na okrętach Marine Nationale.

Znaczenie misji wykracza jednak poza wymiar dydaktyczny, stając się instrumentem projekcji siły i polityki morskiej Francji na kierunku Indo-Pacyfiku. W ramach pięciomiesięcznego rejsu grupa zadaniowa ma nie tylko szkolić załogi, lecz także współpracować z partnerami regionalnymi, nadzorować swobodę żeglugi oraz zdolność do prowadzenia operacji od działań przeciw-pirackich po desantowe. Paryż akcentuje, że misja wpisuje się w szerzej zdefiniowaną strategię Indo-Pacyfiku, której celem jest utrzymanie stabilności szlaków morskich, obrona własnych terytoriów zamorskich oraz wspieranie ładu opartego na prawie międzynarodowym.

Szlak na Indo-Pacyfik: operacje i ćwiczenia

Tegoroczna edycja „Jeanne d’Arc” wyszła 17 lutego z Tulonu, skąd zespół okrętów przejdzie przez Morze Śródziemne i Morze Czerwone na zachodni Ocean Indyjski, a następnie dalej na Indo-Pacyfik. Pierwsza faza obejmie udział w operacjach pk. "Aspides" i "Atalanta" na podejściach do Zatoki Adeńskiej, mających na celu ochronę żeglugi przed zagrożeniami ze strony aktorów państwowych i niepaństwowych, przy jednoczesnym zacieśnianiu współpracy z Egiptem, Kenią i Tanzanią. Zespół odwiedzi następnie francuskie departamenty zamorskie na Oceanie Indyjskim – Majottę i Reunion – gdzie przewidziano udział w ćwiczeniu pk. "Papangue" z lokalnymi i sojuszniczymi siłami.

Druga faza misji przeniesie grupę na akweny wschodniego Oceanu Indyjskiego i dalej na zachodni Pacyfik, gdzie głównym punktem będzie udział w dużych ćwiczeniach pk. "Balikatan 2026" na Filipinach oraz w manewrach pk. "La Pérouse" z partnerami z regionu, (m.in.) z Malezji. Powrót do Europy poprowadzi przez północny Ocean Indyjski z postojami w Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Dżibuti, kończąc się planowaną wizytą w Turcji. Całe przedsięwzięcie wpisuje się w szersze ramy francuskiej obecności w Indo-Pacyfiku, gdzie Republika Francuska dysponuje terytoriami, strefami ekonomicznymi i utrzymywanymi garnizonami, a tym samym należy do nielicznego grona europejskich państw postrzegających ten obszar jako bezpośrednie środowisko bezpieczeństwa narodowego.

"Dixmude" i "Aconit": pokaz sił i możliwości

Trzon zgrupowania „Jeanne d’Arc 2026” stanowi okręt desantowy "Dixmude" typu Mistral. Siły francuskie klasyfikują ten okręt jako okręt desantowo-dowódczy (fr. Bâtiment de Projection et de Commandement, BPC). Jednostka zabiera na pokład grupę sił lądowych z pododdziałami (m.in.) 9. Brygady Piechoty Morskiej, w tym około 100 żołnierzy z 3. Pułku Piechoty Morskiej oraz część powietrzną z 4. Brygady Lotnictwa Bojowego, wyposażoną w dwa śmigłowce Caïman i dwa Gazelle. W składzie znajdują się także bezzałogowe systemy powietrzne S-100 Camcopter z eskadry 36F oraz śmigłowiec Dauphin z eskadry 34F, przeznaczony do zadań rozpoznawczych, logistycznych i poszukiwawczo-ratowniczych.

Uzupełnieniem zespołu pozostaje fregata "Aconit" typu La Fayette, odpowiadająca (m.in.) za ochronę przeciwlotniczą oraz rozszerzenie możliwości rozpoznawczych grupy. Konfiguracja okrętów, wzmocniona komponentem śmigłowcowym i bezzałogowymi platformami rozpoznawczymi, pozwala demonstrować szerokie spektrum zdolności – od osłony konwojów i operacji przeciw-pirackich, przez projekcję siły z morza na ląd, po udział w ćwiczeniach wielonarodowych wysokiej intensywności. Francuskie władze podkreślają, że bieżąca edycja misji zbiegająca się z 400-leciem Marine Nationale ma wymiar symboliczny, łącząc tradycję z przygotowaniem kadry do konfrontacji z wyzwaniami przyszłego pola walki na morzu i w domenie informacyjnej. 

Testy bezzałogowych systemów uzbrojenia w Zielonce | Portal Obronny
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OCEAN
MARYNARKA WOJENNA
FRANCJA