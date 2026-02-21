Misja pk. "Jeanne d’Arc 2026": z Tulonu na akweny Indo-Pacyfiku

Cel misji: szkolenie, działania operacyjne, zamorskie interesy

Misja pk. „Jeanne d’Arc 2026” stanowi zwieńczenie programu szkolenia podchorążych francuskiej École navale i sojuszniczych flot, łącząc praktykę morską z realnym zaangażowaniem operacyjnym. Na pokładach "Dixmude" i "Aconit" zaokrętowano około 800 osób, w tym 162 podchorążych – 160 przyszłych oficerów, z czego 16 z państw partnerskich, ma zdobywać doświadczenie w nawigacji, manewrowaniu zespołem, prowadzeniu operacji oraz wykorzystaniu systemów bezzałogowych. Dowodzący misją kmdr Jocelyn Delrieu określa ją jako „praktyczną szkołę”, w której młodzi oficerowie od początku pełnią realne funkcje dowódcze i sztabowe, tak aby po powrocie do Tulonu w lipcu byli „gotowi do działania” na okrętach Marine Nationale.

Znaczenie misji wykracza jednak poza wymiar dydaktyczny, stając się instrumentem projekcji siły i polityki morskiej Francji na kierunku Indo-Pacyfiku. W ramach pięciomiesięcznego rejsu grupa zadaniowa ma nie tylko szkolić załogi, lecz także współpracować z partnerami regionalnymi, nadzorować swobodę żeglugi oraz zdolność do prowadzenia operacji od działań przeciw-pirackich po desantowe. Paryż akcentuje, że misja wpisuje się w szerzej zdefiniowaną strategię Indo-Pacyfiku, której celem jest utrzymanie stabilności szlaków morskich, obrona własnych terytoriów zamorskich oraz wspieranie ładu opartego na prawie międzynarodowym.

#JDA26 | Leur regard sur la mission⚓🌍Premiers quarts, premières responsabilités, premiers milles parcourus loin de la France. Les officiers-élèves de la mission Jeanne d’Arc partagent leur ressenti : exigence, cohésion et fierté de servir. pic.twitter.com/UzovmjhNw8— Marine nationale (@MarineNationale) February 19, 2026

Szlak na Indo-Pacyfik: operacje i ćwiczenia

Tegoroczna edycja „Jeanne d’Arc” wyszła 17 lutego z Tulonu, skąd zespół okrętów przejdzie przez Morze Śródziemne i Morze Czerwone na zachodni Ocean Indyjski, a następnie dalej na Indo-Pacyfik. Pierwsza faza obejmie udział w operacjach pk. "Aspides" i "Atalanta" na podejściach do Zatoki Adeńskiej, mających na celu ochronę żeglugi przed zagrożeniami ze strony aktorów państwowych i niepaństwowych, przy jednoczesnym zacieśnianiu współpracy z Egiptem, Kenią i Tanzanią. Zespół odwiedzi następnie francuskie departamenty zamorskie na Oceanie Indyjskim – Majottę i Reunion – gdzie przewidziano udział w ćwiczeniu pk. "Papangue" z lokalnymi i sojuszniczymi siłami.

Druga faza misji przeniesie grupę na akweny wschodniego Oceanu Indyjskiego i dalej na zachodni Pacyfik, gdzie głównym punktem będzie udział w dużych ćwiczeniach pk. "Balikatan 2026" na Filipinach oraz w manewrach pk. "La Pérouse" z partnerami z regionu, (m.in.) z Malezji. Powrót do Europy poprowadzi przez północny Ocean Indyjski z postojami w Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Dżibuti, kończąc się planowaną wizytą w Turcji. Całe przedsięwzięcie wpisuje się w szersze ramy francuskiej obecności w Indo-Pacyfiku, gdzie Republika Francuska dysponuje terytoriami, strefami ekonomicznymi i utrzymywanymi garnizonami, a tym samym należy do nielicznego grona europejskich państw postrzegających ten obszar jako bezpośrednie środowisko bezpieczeństwa narodowego.

"Dixmude" i "Aconit": pokaz sił i możliwości

Trzon zgrupowania „Jeanne d’Arc 2026” stanowi okręt desantowy "Dixmude" typu Mistral. Siły francuskie klasyfikują ten okręt jako okręt desantowo-dowódczy (fr. Bâtiment de Projection et de Commandement, BPC). Jednostka zabiera na pokład grupę sił lądowych z pododdziałami (m.in.) 9. Brygady Piechoty Morskiej, w tym około 100 żołnierzy z 3. Pułku Piechoty Morskiej oraz część powietrzną z 4. Brygady Lotnictwa Bojowego, wyposażoną w dwa śmigłowce Caïman i dwa Gazelle. W składzie znajdują się także bezzałogowe systemy powietrzne S-100 Camcopter z eskadry 36F oraz śmigłowiec Dauphin z eskadry 34F, przeznaczony do zadań rozpoznawczych, logistycznych i poszukiwawczo-ratowniczych.

Uzupełnieniem zespołu pozostaje fregata "Aconit" typu La Fayette, odpowiadająca (m.in.) za ochronę przeciwlotniczą oraz rozszerzenie możliwości rozpoznawczych grupy. Konfiguracja okrętów, wzmocniona komponentem śmigłowcowym i bezzałogowymi platformami rozpoznawczymi, pozwala demonstrować szerokie spektrum zdolności – od osłony konwojów i operacji przeciw-pirackich, przez projekcję siły z morza na ląd, po udział w ćwiczeniach wielonarodowych wysokiej intensywności. Francuskie władze podkreślają, że bieżąca edycja misji zbiegająca się z 400-leciem Marine Nationale ma wymiar symboliczny, łącząc tradycję z przygotowaniem kadry do konfrontacji z wyzwaniami przyszłego pola walki na morzu i w domenie informacyjnej.