Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski o prawie do bytu Ukrainy, Izraela i Palestyny

– Polska uznała państwowość Palestyny – przypomniał Sikorski.

Oficjalne kontakty polsko-palestyńskie datują się od połowy lat 70., kiedy to w Warszawie powstało Biuro Organizacji Wyzwolenia Palestyny. W 1982 r. ustanowiono stosunki dyplomatyczne i podniesiono jego rangę do szczebla ambasady OWP, po uznaniu przez Polskę proklamacji niepodległego państwa palestyńskiego w 1988 r. Szef polskiego MSZ przypomniał, że Polska została wymazana z mapy Europy na stulecia i sama padła ofiarą kolonializmu, dlatego – kontynuował – „rozumiemy punkt widzenia zarówno Izraelczyków, jak i Palestyńczyków”.

– Atak Hamasu zaszkodził sprawie izraelskiej; Izrael ma prawo się bronić przed atakami, ale odwet musi być proporcjonalny zgodny z normami prawa międzynarodowego – zaznaczył Radosław Sikorski. – Jeśli Globalne Południe oskarża Europę o hipokryzję, to dlaczego wojna w Ukrainie nie jest przez nie postrzegana jako forma rosyjskiego kolonializmu? – pytał minister. – Wojna na Ukrainie to „wojna kolonialna” – kontynuował, zwracając uwagę, że Rosja robi to samo, co robiła na Ukrainie wcześniej: Ukraińców głodzono, wcielano do rosyjskiej armii, zabraniano im mówić po ukraińsku, wywożono dzieci. Sikorski podkreślił, że granica Ukrainy została przez Rosję uznana w kilku dokumentach. Rosja miała być gwarantem niepodległości i granic Ukrainy, a ten ład został przełamany przez Putina. – Ukraińcy umierają za swoje prawo do członkostwa w UE. Pytanie: czy uda się to utrzymać? – zastanawiał się Sikorski.

W debacie uczestniczyła również szefowa MSZ Łotwy Baiba Braże. Zwróciła uwagę, że 99 proc. świata chce rozwiązywać konflikty pokojowo.

– Ale to nie dotyczy Rosji – dodała, podkreślając, że Moskwy „nie można tylko odstraszyć, ale trzeba ją pokonać”.

Dodać należy, że Łotwa aspiruje – po raz pierwszy w historii – do roli niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2026-2027. Letni panel dyskusyjny „Kultaranta-keskustelut” (Rozmowy w Kultarancie) organizowany przez prezydenta Finlandii został zapoczątkowany w 2013 r. przez poprzedniego prezydenta Sauliego Niinisto i koncentruje się na bieżących kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

W tegorocznym panelu uczestniczą także m.in. premier Holandii Mark Rutte oraz m.in. szefowie dyplomacji Finlandii, Litwy, Łotwy oraz Norwegii.

🇾🇪🇮🇶🇮🇱Islamski Opór w🇮🇶Iraku oraz Huti z🇾🇪 po raz drugi od 7 października przeprowadziły wspólną operację ataku rakietowego i dronowego na🇮🇱izraelskie miasta Aszdod (ok 20km od Tel Awiw) i Hajfę. "Oś Oporu" konsoliduje siły?#Yemen #Irak #Izrael #wojna #Gaza #Palestyna pic.twitter.com/CMgSzvX0OZ— Globalne Południe🌐 (@GlobPoludnie) June 13, 2024