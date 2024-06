Jak ze starożytnego oblężenia zamku. Izrael używa trebuszy na granicy z Libanem

Jak wyjaśniono, w ten niestandardowy sposób Izraelczycy chcą utrudnić terrorystom operacje zaczepne i zwiększyć swoje szanse na zidentyfikowanie potencjalnych napastników.

Korespondent Times of Israel Emanuel Fabian opublikował w mediach społecznościowych nagranie ukazujące stosowanie trebusza przez izraelskie wojska.

Footage circulating on social media shows Israeli soldiers using a trebuchet to launch incendiaries at Lebanon. pic.twitter.com/PYMyCZcOWM— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2024

W środę (12 czerwca) do północnej części Izraela wleciało około 90 pocisków wystrzelonych z Libanu. Niektóre zostały przechwycone, ale część eksplodowała i wywołała pożary w kilku miejscach – informowała izraelska armia. Według Times of Israel ten atak był zemstą za wyeliminowanie przez Izraelczyków wysokiego rangą dowódcy Hezbollahu, Taleba Abdallaha. W ocenie agencji AP Abdallah to najważniejszy przedstawiciel tego ugrupowania zabity od początku wojny między Izraelem i palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas w Strefie Gazy, czyli od jesieni 2023 roku.

Wymiana ognia między izraelskimi wojskami a bojownikami Hezbollahu rozpoczęła się tuż po masakrze 7 października 2023 roku, dokonanej przez Hamas w Izraelu, w wyniku której zginęło co najmniej 1200 osób, a ponad 240 zostało porwanych do Strefy Gazy. Hezbollah cieszy się politycznym i wojskowym wsparciem Iranu, skonfliktowanego z Izraelem.

PAP