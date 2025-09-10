Kreml odmawia komentarza ws. dronów. Pieskow: "Kierownictwo UE i NATO codziennie oskarża Rosję o prowokacje"

Kreml, ustami swojego rzecznika, Dmitrija Pieskowa, zajął stanowisko w sprawie wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Pieskow stwierdził, że sprawa leży w gestii ministerstwa obrony, które jednak nie wydało żadnego oświadczenia.

„Kierownictwa UE i NATO oskarżają Rosję o prowokacje każdego dnia. W większości przypadków nawet bez próby przedstawienia jakiegokolwiek argumentu” – dodał Pieskow, komentując ogólną sytuację.

Dmitrij Pieskow poinformował również, że Kreml nie otrzymał żadnej prośby o kontakt ze strony Polski w związku z incydentem. Ta informacja rodzi pytania o dalsze kroki dyplomatyczne i wyjaśnienie sytuacji.

W odpowiedzi na naruszenie przestrzeni powietrznej, polska i sojusznicze siły zbrojne podjęły działania, zestrzeliwując część rosyjskich bezzałogowców. Jest to dowód na gotowość do obrony granic i współpracy w ramach NATO.

Sztab Generalny WP przekazał, że w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła jest w stałym kontakcie z Naczelnym Dowódcą Sił Sojuszniczych w Europie gen. Alexusem Grynkewichem.

„W związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony, gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego WP pozostaje w stałym kontakcie z gen. Alexusem Grynkewichem, Naczelnym Dowódcą Sił Sojuszniczych w Europie (SACEUR)” - poinformował Sztab Generalny WP na platformie X.

„Współpraca i profesjonalizm naszych żołnierzy pokazują, że bezpieczeństwo Polski i NATO jest w dobrych rękach” - podkreślono.

Wcześniej gen. Grynkewich wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że „Sojusz Północnoatlantycki pozostaje w bliskim kontakcie z Polską i pozostałymi sojusznikami w sprawie dronów, które minionej nocy naruszyły polską przestrzeń powietrzną”.

Według NATO po raz pierwszy samoloty Sojuszu walczyły z potencjalnym zagrożeniem w przestrzeni powietrznej NATO. Premier Donald Tusk mówiąc w środę rano w Sejmie o działaniach podjętych w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej, powiedział, że w ramach współdziałania sojuszniczego aktywowano samoloty wczesnego ostrzegania AWACS, a w przewidywany rejon działania skierowano zostały także dwa samoloty F-35, dwa F-16, śmigłowce Mi-24 i Mi-17 oraz śmigłowiec Black Hawk.