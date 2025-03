Kreml chciałby, by do spotkania Putina z Trumpem doszło w Wielkanoc

Informacja ta opiera się na danych uzyskanych od „czterech obecnych i dwóch byłych rosyjskich urzędników zaznajomionych z rozmowami”. W lutym Trump przeprowadził telefoniczną rozmowę z Putinem i otrzymał zaproszenie do odwiedzenia Moskwy.

Jednak według informatorów „Moscow Times” do spotkania obu przywódców nie miałoby dojść w stolicy Rosji. „Najbardziej prawdopodobnym miejscem spotkania jest Arabia Saudyjska, gdzie w zeszłym miesiącu odbyły się rozmowy na wysokim szczeblu między USA a Rosją, choć brane są pod uwagę również inne lokalizacje na Bliskim Wschodzie”.

Moskwa chciałaby jak najdłużej odwlekać spotkanie liderów, by uzyskać jak największe ustępstwa ze strony Waszyngtonu w zamian za wstrzymanie działań zbrojnych, gdyż obecnie „czas gra na korzyść Kremla” – przekazali rozmówcy portalu.

Kreml chce również, by oprócz tematu wojny w Ukrainie rozmowy przywódców dotyczyły kwestii dwustronnych, takich jak zniesienie sankcji, amerykańskie inwestycje w rosyjskie projekty czy kontrola zbrojeń. Moskwa początkowo planowała, by przygotowania do spotkania liderów trwały od czterech do pięciu miesięcy. Jednak sytuacja na froncie i dynamika na scenie politycznej zmusiły Kreml do przyspieszenia tych planów.

„Jeśli to będzie się zbyt długo przeciągać, Waszyngton może stracić zainteresowanie. Krajowy sprzeciw wobec kontaktów z Moskwą już się nasila w USA, a europejscy partnerzy naciskają. Co więcej, Trump będzie mierzyć się z jeszcze większym wyzwaniem: relacjami z Chinami” – cytuje „Moscow Times” urzędnika mającego wiedzę o negocjacjach dotyczących szczytu rosyjsko-amerykańskiego.

„Szczyt może być zaplanowany tak, aby pokrywał się z planowaną wizytą Trumpa na Bliskim Wschodzie. W zeszłym tygodniu Trump zasugerował, że może udać się do Arabii Saudyjskiej „w ciągu najbliższego półtora miesiąca”, co pokrywałoby się z trzecim tygodniem kwietnia”.

Według zachodnich mediów najprawdopodobniej w czwartek (13 marca) na rozmowy z Putinem uda się amerykański wysłannik ds. Bliskiego Wschodu, Steve Witkoff. Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w środę, że strona amerykańska tego dnia skontaktuje się z Rosją w sprawie 30-dniowego zawieszenia broni w Ukrainie. Na amerykańską propozycję w tej sprawie Ukraina zgodziła się we wtorek podczas rozmów w Dżuddzie, w Arabii Saudyjskiej.