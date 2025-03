13 marca wysłannik Trumpa zostanie przyjęty przez Putina? Możliwe

Witkoff ma być przyjęty przez Putina w czwartek, 13 marca. Taką informację przekazał Barak Ravid, korespondent Axios. Ravid napisał m.in.: „Witkoff miał wziąć udział w spotkaniu z przedstawicielami władz ukraińskich, ale na razie wygląda na to, że będzie głównym kanałem komunikacji z Rosją w ramach podziału pracy w zespole prezydenta Trumpa ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego”.

Na wszelki wypadek korespondent, odnosząc się do czwartkowej wizyty Witkoffa, zaznaczył, że co prawda „w czwartek Witkoff planuje udać się do Moskwy, ale według źródła mającego wiedzę na ten temat plan może ulec zmianie w zależności od sytuacji związanej z negocjacjami w Katarze i harmonogramu Putina”.

Jak te pogłoski komentuje rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Agencja prasowa TASS zacytowała rzeczniczkę resortu, Marię Zacharową, komentującą doniesienia o planach Witkoffa dotyczących wizyty w Moskwie. Stwierdziła, że „dwustronne kontakty z USA są obecnie dość intensywne, a ich poziom i format są często uzgadniane w trybie roboczym bardzo szybko”. „Będziemy informować na bieżąco o rozwoju wydarzeń” – zapowiedziała Zacharowa.

Witkoff jest pierwszym wysokim rangą urzędnikiem administracji Donalda Trumpa, który w lutym udał się do Moskwy, aby nawiązać dialog między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Wizyta zakończyła się wymianą więźniów między Moskwą a Waszyngtonem oraz rozpoczęciem procesu negocjacyjnego w Rijadzie. Wysłannik Trumpa przywiózł do USA amerykańskiego nauczyciela Marca Fogela, który w Rosji został skazany na 14 lat więzienia w kolonii karnej za posiadanie marihuany medycznej.

Kiedy Trump może skorzystać z zaproszenia (z 12 lutego) do wizyty w Moskwie? 21 lutego francuski magazyn „Le Point”, powołując się na własne źródła, obwieścił, że prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki może przyjechać do Moskwy 9 maja – na obchody Dnia Zwycięstwa, najważniejszego wydarzenia w świątecznym kalendarium Rosji.

We wrześniu 2024 r., przed wyborami w USA, Kreml wykluczył zaproszenie przywódców wrogich państw na majową Paradę Zwycięstwa. Dotyczyło to USA pod prezydenturą Joe Bidena...

Garda: Rafał Dutkiewicz - Platforma Bezpieczeństwa i Obronności Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor: