Kongresmeni spierają się o uprawnienia wojenne po ataku USA na Iran. Trump wzywa do jedności

Spis treści

Po decyzji Trump o ataku na Iran w amerykańskiej polityce wrze. Ponad podziałami działają politycy z partii demokratycznej oraz republikańskiej. Republikanin Thomas Massie i Demokrata Ro Khanna bronią swoich wysiłków, aby ponownie potwierdzić autorytet Kongresu nad działaniami militarnymi, wspólnie działając nad rezolucją dotyczącą uprawnień wojennych.

Spór o uprawnienia wojenne

Massie w wywiadzie dla programu „Face the Nation” w stacji CBS nazwał to próbą „powstrzymania władzy wykonawczej i przywrócenia władzy Kongresu, wyłącznej władzy do wypowiadania wojny... i angażowania się lub autoryzowania działań wojennych”

Jak mówił:

„Nie było żadnego bezpośredniego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych, które uzasadniałoby takie działanie. Uważam, że to dziwne, że przewodniczący Izby Reprezentantów tak twierdzi. Kongres był w zeszłym tygodniu na urlopie, kiedy to wszystko się działo... Nie poinformowano nas o tym. Powinni byli nas wszystkich wezwać” – powiedział Massie.

Republikański kongresman dodał, że działania USA w Iraku i Afganistanie były „przynajmniej” przedmiotem debaty w Kongresie.

„Powinny to być deklaracje wojny, by przynajmniej udzielono zgody na użycie siły militarnej. Nie mieliśmy tego. Ten proces został wywrócony do góry nogami” – powiedział.

Ro Khanna stwierdził, że nazywanie osób, które nie popierają zaangażowania w Iranie, „izolacjonistami” jest „niesprawiedliwym oczernianiem”.

„Po pierwsze, pozwólcie mi powiedzieć, że nazywanie ludzi izolacjonistami jest całkowicie niesprawiedliwym oczernianiem – zdecydowana większość Amerykanów nie chce kolejnej wojny i opowiada się za dyplomacją. Dyplomacja i zaangażowanie nie są izolacjonizmem” – powiedział Khanna.

Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson bronił działań prezydenta w sobotnim poście w mediach społecznościowych:

„Prezydent w pełni szanuje uprawnienia Kongresu wynikające z artykułu I, a dzisiejszy niezbędny, ograniczony i ukierunkowany atak jest zgodny z historią i tradycją podobnych działań wojskowych podejmowanych przez prezydentów obu partii”.

Rezolucja w sprawie wypowiedzenia wojny Iranowi

Lider mniejszości w Senacie Chuck Schumer naciska na „jak najszybsze” głosowanie nad swoją rezolucją, aby „wszyscy członkowie Senatu mogli zadeklarować, czy Stany Zjednoczone powinny wypowiedzieć wojnę Iranowi”.

„Będziemy mieli głosy republikanów” – powiedział demokratyczny senator z Wirginii,

Choć przyznał, że nie jest pewien, którzy z jego republikańskich kolegów z Senatu poprą tę inicjatywę.

Senator Tim Kaine powiedział, że ma „poważne obawy”, że Stany Zjednoczone podążają tą samą drogą, co podczas wojny w Iraku, opierając się na błędnej ocenie, że kraj ten posiada broń masowego rażenia.

„Program jądrowy Iranu nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych. Było to obraźliwe sformułowanie prezydenta, które nie zostało skonsultowane z Kongresem” – powiedział Kaine.

We wtorek (24 czerwca) senatorowie mają otrzymać briefing na temat sytuacji w Iranie.

„Wiem, że wielu republikanów zgodzi się z tym i powie, że prezydent może robić, co chce, ale mam nadzieję, że członkowie Senatu i Izby Reprezentantów potraktują poważnie swoją odpowiedzialność wynikającą z artykułu pierwszego i powiedzą, że nawet nas nie poinformowano, a co dopiero uzyskano zgodę, że Stany Zjednoczone nie powinny prowadzić wojny bez głosowania w Kongresie” – powiedział Kaine.

W osobnym niedzielnym wywiadzie dla programu CBS „Face the Nation” Kaine odrzucił uwagę wiceprezydenta JD Vance'a, że Stany Zjednoczone „nie są w stanie wojny z Iranem. Jesteśmy w stanie wojny z programem jądrowym Iranu”.

„Kiedy bombardujesz inny kraj, zapytaj jego mieszkańców, czy uważają to za wojnę” – powiedział senator.

Jak zauważa stacja CNN prezydent Trump i jego zespół byli w kontakcie z czołowymi republikanami z Kongresu przed rozpoczęciem ataków, ale czołowi demokraci zostali poinformowani o jego planach dopiero po zrzuceniu bomb.

Zarzuty wobec Trumpa

Alexandria Ocasio-Cortez napisała w mediach społecznościowych, że „katastrofalna decyzja prezydenta o zbombardowaniu Iranu bez zezwolenia stanowi poważne naruszenie Konstytucji i uprawnień wojennych Kongresu”.

Ocasio-Cortez zarzuciła Trumpowi, że „impulsywnie zaryzykował rozpoczęcie wojny, która może nas uwikłać na pokolenia. To absolutnie i wyraźnie podstawa do impeachmentu”.

Argumenty za impeachmentem

Przedstawiciel Demokratów Sean Casten argumentował, że rozkaz prezydenta, aby zbombardować irańskie obiekty nuklearne bez uzyskania zgody Kongresu, można uznać za „jednoznaczne przestępstwo podlegające impeachmentowi”.

Casten podkreślił, że „żaden prezydent nie ma prawa bombardować innego kraju, który nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla USA, bez zgody Kongresu. Jest to jednoznaczne przestępstwo podlegające impeachmentu”.

Casten przyznał, że „nie mówię, że mamy głosy, aby wszcząć impeachment”. Dodał jednak, „NIE robicie tego bez zgody Kongresu”.

Trump wzywa do jedności

Prezydent Donald Trump wezwał w niedzielę (22 czerwca) Kongres do przyjęcia jego projektu ustawy, podkreślając rosnącą jedność republikanów w następstwie amerykańskich nalotów na irańskie obiekty jądrowe.

„Wielka jedność w Partii Republikańskiej, być może jedność, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Teraz zajmijmy się wielkim, pięknym projektem ustawy. Nasz kraj ma się świetnie. MAGA!” – napisał Trump na Truth Social.

Bolton chwali Trumpa za ataki na Iran

Były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton pochwalił prezydenta Donalda Trumpa za decyzję o ataku na irańskie obiekty nuklearne. Bolton wygłosił te komentarze w programie „State of the Union” w CNN, dodając, że uważa, że ​​„zmiana reżimu” w Iranie jest konieczna.

„Myślę, że prezydent Trump podjął słuszną decyzję, by Ameryka zaatakowała irański program broni nuklearnej, i myślę, że jesteśmy na skraju potencjalnej zmiany reżimu w Iranie jako części tego” – powiedział Bolton.

Jak dodał: