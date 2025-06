Napięcie polityczne w USA. Khanna: Ataki Trumpa na Iran są niezgodne z konstytucją

Demokratyczny kongresmen Ro Khanna, naciska na ustawodawców, aby powrócili do Waszyngtonu w celu podpisania War Powers Resolution po sobotnich atakach prezydenta Donalda Trumpa na irańskie obiekty nuklearne. Khanna i skrajnie prawicowy kongresmen republikanów Thomas Massie planowali wprowadzenie środka, który zmusiłby Trumpa do uzyskania zgody Kongresu na włączenie się do konfliktu Izraela z Iranem.

"Powstrzymanie Iranu przed posiadaniem bomby atomowej jest najwyższym priorytetem, ale wciąganie USA w kolejną wojnę na Bliskim Wschodzie nie jest rozwiązaniem. Ataki Trumpa są niezgodne z konstytucją i narażają Amerykanów, zwłaszcza naszych żołnierzy, na niebezpieczeństwo" - powiedział Khanna.

Wcześniej zaś napisała na platformie X:

„Trump uderzył w Iran bez żadnego upoważnienia Kongresu. Musimy natychmiast wrócić do DC i zagłosować na @RepThomasMassie i moją rezolucję War Powers Resolution, aby zapobiec wciągnięciu Ameryki w kolejną niekończącą się wojnę na Bliskim Wschodzie”

Sam T. Massie napisał na Twitterze na X:

„To jest niezgodne z konstytucją”.

Ponad partyjne zjednoczenie

Jak zwraca uwagę The Guardian, Massie i Khanna reprezentują rzadki moment współpracy międzypartyjnej w głęboko podzielonym krajobrazie politycznym USA, chociaż niektórzy inni Republikanie również wyrazili wątpliwości. Skrajnie prawicowa kongresmenka Marjorie Taylor Greene – niezłomna zwolenniczka polityki Trumpa Make America Great Again (Maga) – która wcześnie krytykowała każdy atak USA na Iran, po prostu opublikowała na X: „Zjednoczmy się i módlmy się o pokój”

Przywódca mniejszości w Senacie USA, demokrata z Nowego Jorku Chuck Schumer, zażądał od lidera większości w Senacie i republikanina z Dakoty Południowej Johna Thune'a, aby natychmiast zarządził głosowanie w tej sprawie.

Schumer powiedział, że Kongres USA musi egzekwować War Powers Act „i wzywam lidera Thune'a, aby natychmiast umieścił go na sali Senatu”. Ustawa jest również znana jako War Powers Resolution z 1973 r. i ma na celu kontrolę uprawnień prezydenta USA do angażowania Stanów Zjednoczonych w konflikt zbrojny bez zgody Kongresu USA.

Tymczasem w sobotę na wiecu w Tulsie w Oklahomie, w ramach swojej trasy „walki z oligarchią”, lewicowy senator z Vermont, Bernie Sanders, odczytał oświadczenie Trumpa zapowiadające atak, co wywołało buczenie i szybkie, głośne skandowanie „koniec z wojną” ze strony tłumu. Sanders powiedział: „Zgadzam się”.

Następnie nazwał atak „alarmującym” i dodał: „Jest on całkowicie niezgodny z konstytucją”.

Inni Demokraci również stanowczo sprzeciwili się atakowi, powtarzając stanowisko Khanny.

„Prezydent Trump nie ma konstytucyjnego upoważnienia, aby wszcząć wojnę z Iranem bez upoważnienia Kongresu, a Kongres tego nie autoryzował” — powiedział kongresmen z Wirginii Don Beyer.

Kongresmenka Demokratów z Nowego Jorku Alexandria Ocasio-Cortez poszła dalej i wezwała do impeachmentu Trumpa – czegoś, co próbowano już dwa razy wcześniej.

„Katastrofalna decyzja prezydenta o zbombardowaniu Iranu bez zezwolenia jest poważnym naruszeniem Konstytucji i uprawnień wojennych Kongresu. Impulsywnie zaryzykował rozpoczęcie wojny, która może nas uwikłać na pokolenia. To absolutnie i wyraźnie podstawa do impeachmentu” – powiedziała w X.

Hakeem Jeffries, najwyższy rangą demokrata w Izbie Reprezentantów, powiedział, że Trump „wprowadził w błąd” Amerykanów. „Ryzyko wojny teraz dramatycznie wzrosło i modlę się o bezpieczeństwo naszych żołnierzy w regionie, którzy zostali narażeni na niebezpieczeństwo” – powiedział w oświadczeniu.

Dodał:

„Trump wprowadził kraj w błąd co do swoich zamiarów, nie zwrócił się do Kongresu o zezwolenie na użycie siły militarnej i naraził Amerykę na ryzyko uwikłania w potencjalnie katastrofalną wojnę na Bliskim Wschodzie”.

Wiceprezydent USA, JD Vance, opublikował post Trumpa na X, w którym ogłosił amerykańskie ataki, w którym napisał:

„Zakończyliśmy nasz bardzo udany atak na trzy obiekty nuklearne w Iranie… Nie ma innej armii na świecie, która mogłaby to zrobić… Teraz jest czas na pokój!”

Vance nie dodał żadnego komentarza, gdy ponownie opublikował post. Zarówno on, jak i Trump prowadzili kampanię w wyborach prezydenckich przeciwko zaangażowaniu USA w wojny zagraniczne.

Są ci, który się cieszą

Jednak atak na Iran poparli także niektórzy Demokraci, zwłaszcza senator Partii Demokratycznej z Pensylwanii John Fetterman, który był zagorzałym zwolennikiem Izraela i opowiadał się za tym, aby Stany Zjednoczone przyłączyły się do izraelskiego ataku na Iran.

„To był właściwy ruch ze strony @POTUS. Iran jest wiodącym sponsorem terroryzmu na świecie i nie może mieć potencjału nuklearnego” – napisał Fetterman na X.

Co bardziej przewidywalne, jastrzębie w szeregach Republikanów zareagowały na atak gratulacjami dla Trumpa za podjęcie decyzji o interwencji.

„To była słuszna decyzja. Reżim na to zasługuje. Dobra robota, prezydencie @realDonaldTrump. Do moich współobywateli: Mamy najlepsze siły powietrzne na świecie. Jestem z tego dumny. Leć, walcz, wygrywaj” – napisał senator Partii Republikańskiej z Karoliny Południowej Lindsey Graham, który jest uważany za jastrzębia wobec Iranu, który od dawna opowiada się za przyjęciem twardej linii poparcia dla ataku Izraela na Iran, na platformie X.

Były republikański kongresmen Matt Gaetz porównał atak do zabójstwa potężnego irańskiego generała Kasema Sulejmaniego przez USA w 2020 r., gdy był wywożony z międzynarodowego lotniska w Bagdadzie. „Prezydent Trump zasadniczo chce, aby było to jak atak na Solimaniego – jeden i koniec. Żadnej wojny o zmianę reżimu. Trump jest pacyfistą!” powiedział Gaetz w X.

John Thune senator Republikański, powiedział:

„Reżim w Iranie, który zobowiązał się do sprowadzenia „śmierci na Amerykę” i wymazania Izraela z mapy, odrzucił wszystkie dyplomatyczne ścieżki do pokoju. Błędne dążenie mullahów do posiadania broni jądrowej musi zostać powstrzymane. Kiedy dziś wieczorem podejmujemy działania, aby zapewnić, że broń jądrowa pozostanie poza zasięgiem Iranu, staję z prezydentem Trumpem i modlę się za amerykańskich żołnierzy i personel, którzy są w niebezpieczeństwie”.

Dwupartyjna rezolucja: Ograniczenie działań wojennych w Iranie

Dwupartyjna Rezolucja o Uprawnieniach Wojennych, wprowadzona przez Khanna i Rep. Thomas Massie, R-Ky., w Izbie Reprezentantów ma na celu „usunięcie Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych z nieautoryzowanych działań wojennych w Islamskim Państwie Iranu”.

Koniec rozmieszczania wojsk: Bez zgody Kongresu?

Nakazuje również Trumpowi „zakończenie” rozmieszczania wojsk amerykańskich przeciwko Iranowi bez „autoryzowanego wypowiedzenia wojny lub konkretnego upoważnienia do użycia sił zbrojnych przeciwko Iranowi”.