Izrael bombarduje cele Huti w Jemenie. Odwet za atak na lotnisko Ben Guriona

Spis treści

Izraelskie lotnictwo potwierdziło, że celem ataku były obiekty Huti w Jemenie, w tym port w Hudajdzie i fabryka betonu. „Zaatakowany port służy Hutim do sprowadzania z Iranu broni i sprzętu wykorzystywanego do celów terrorystycznych” - podkreśliła izraelska armia. Dodatkowo zaatakowana została fabryka betonu w mieście Bdżil, którą armia izraelska określiła jako „ważne źródło dochodu terrorystycznego reżimu Huti, wykorzystywane również do budowy tuneli i infrastruktury wojskowej”.

Eskalacja konfliktu między Izraelem a Huti

Nalot był odwetem za niedzielny atak Huti na lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie. Był to pierwszy przypadek, kiedy rakieta balistyczna jemeńskiej grupy uderzyła w ten największy międzynarodowy port lotniczy Izraela. Choć pocisk nie wyrządził znacznych szkód, Izrael zdecydował się na zdecydowaną odpowiedź.

Amerykański F-16 ILA 24 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Huti zapowiadają dalsze ataki

W poniedziałkowym nalocie rannych zostało 21 osób - poinformowało ministerstwo zdrowia Huti. Rzecznik ugrupowania, Nasrudin Amer, zapowiedział w mediach społecznościowych nasilenie ataków na Izrael i szlak żeglugowy wiodący przez Zatokę Adeńską i Morze Czerwone. „Syjonistyczno-amerykańskie ataki na cele cywilne nie odstraszą Huti od walki z Izraelem” - oświadczył Amer.

Huti – część "osi oporu"

Uznawani przez Zachód za organizację terrorystyczną, jemeńscy rebelianci są częścią tzw. osi oporu – sieci wspieranych przez Iran organizacji zbrojnych, wrogo nastawionych do USA i Izraela. Do tego sojuszu należą m.in. palestyński Hamas i libański Hezbollah.

Ataki na statki handlowe i wsparcie dla Hamasu

Od wybuchu wojny w Strefie Gazy w październiku 2023 r. Huti przeprowadzili ponad 100 ataków na statki handlowe u wybrzeży Jemenu, deklarując w ten sposób wsparcie dla Hamasu. Grupa atakuje też Izrael rakietami i dronami, jednak większość pocisków zostaje zestrzelona. W odpowiedzi Izrael przeprowadził już wcześniej pięć uderzeń na Huti, w tym na port w Hudajdzie.

USA bronią wolności żeglugi

USA od początku 2024 r. przewodzą koalicji, której celem jest obrona wolności żeglugi zagrożonej atakami Huti. W połowie marca prezydent Donald Trump ogłosił nową ofensywę, zwiększając intensywność nalotów na tę grupę. Na krótko przed izraelskim nalotem jemeńskie media poinformowały o kolejnym ataku USA na kontrolowaną przez Huti stolicę kraju, Sanę.