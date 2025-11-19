Historyczne porozumienie USA i Arabii Saudyjskiej. Czy Kongres zablokuje sprzedaż F-35?

PAP
PAP
oprac. Karolina Modzelewska
2025-11-19 10:04

Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska zawarły we wtorek, 18 listopada 2025 r. strategiczne porozumienie obronne, mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. W ramach tej umowy prezydent USA Donald Trump wyraził zgodę na sprzedaż myśliwców F-35 oraz 300 amerykańskich czołgów Rijadowi, co budzi pytania o przyszłość relacji w regionie i potencjalne weto Kongresu.

Szczegóły przełomowej umowy obronnej

Porozumienie, ogłoszone przez Biały Dom, ma ułatwić amerykańskim firmom zbrojeniowym działalność w Arabii Saudyjskiej, zabezpieczyć nowe fundusze na pokrycie kosztów ponoszonych przez USA z Arabią Saudyjską oraz potwierdzić, że Królestwo postrzega Stany Zjednoczone jako swojego głównego partnera strategicznego. Zgoda prezydenta Trumpa na sprzedaż zaawansowanych myśliwców F-35 i czołgów stanowi kluczowy element tej współpracy. Warto podkreślić, że Arabia Saudyjska ma zwiększyć łączną kwotę inwestycji w USA z 600 mld do 1 bln dolarów.

„Porozumienia te bezpośrednio nawiązują do niezwykle udanej wizyty prezydenta w Rijadzie w maju oraz do pozyskanych wówczas zobowiązań inwestycyjnych Arabii Saudyjskiej na kwotę 600 mld dolarów. W ramach dużego rozszerzenia tego partnerstwa następca tronu ogłosił dziś, że Arabia Saudyjska zwiększy swoje zobowiązania inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych do prawie 1 biliona dolarów, co odzwierciedla rosnące zaufanie i dynamikę relacji USA pod przywództwem prezydenta Trumpa” – jak można przeczytać w komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie Białego Domu.

Mimo zgody prezydenta Trumpa, ostateczny sukces transakcji dotyczącej myśliwców F-35 nie jest pewny. Wymaga ona zatwierdzenia przez Kongres, co może okazać się problematyczne ze względu na wątpliwości Izraela i wspierających go polityków. Nie można zapominać, że polityka USA od lat zakłada zapewnienie Izraelowi przewagi technologicznej nad innymi państwami regionu. Donald Trump zapewniał jednak we wtorek, że Izrael będzie zadowolony z porozumienia. Planowane spotkanie saudyjskiego następcy tronu Mohameda bin Salmana z kongresmenami i senatorami, które mogłoby pomóc w rozwianiu tych obaw, zostało odwołane.

Inne obszary współpracy gospodarczej

Porozumienie obronne to tylko jedna z wielu umów podpisanych podczas wizyty saudyjskiego księcia w Waszyngtonie. Inne ważne obszary współpracy obejmują:

  • wydobywanie minerałów krytycznych,
  • kooperację w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI),
  • eksport zaawansowanych chipów do Arabii Saudyjskiej,
  • wstępne porozumienie dotyczące współpracy w zakresie energetyki jądrowej.

Te liczne porozumienia świadczą o zacieśnianiu strategicznych więzi między Stanami Zjednoczonymi a Arabia Saudyjską, wykraczających poza sferę obronności.

Przyszłość relacji USA-Arabia Saudyjska

Podpisane umowy, w tym kluczowe porozumienie obronne, wskazują na długoterminowe zaangażowanie obu państw w umacnianie wzajemnych relacji. Sukces sprzedaży myśliwców F-35 będzie jednak zależał od zdolności administracji Trumpa do rozwiania obaw Kongresu i utrzymania równowagi sił w regionie, szczególnie w kontekście strategicznych interesów Izraela. Dalsze negocjacje i decyzje polityczne będą kluczowe dla pełnej realizacji tego ambitnego partnerstwa.

