Historyczne porozumienie USA i Arabii Saudyjskiej. Czy Kongres zablokuje sprzedaż F-35?

USA i Arabia Saudyjska zawarły strategiczne porozumienie obronne, mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

Prezydent Trump zgodził się na sprzedaż myśliwców F-35 i 300 czołgów, co budzi pytania o przyszłość relacji w regionie.

Czy Kongres zatwierdzi tę transakcję i jak wpłynie ona na równowagę sił na Bliskim Wschodzie? Dowiedz się więcej.

Szczegóły przełomowej umowy obronnej

Porozumienie, ogłoszone przez Biały Dom, ma ułatwić amerykańskim firmom zbrojeniowym działalność w Arabii Saudyjskiej, zabezpieczyć nowe fundusze na pokrycie kosztów ponoszonych przez USA z Arabią Saudyjską oraz potwierdzić, że Królestwo postrzega Stany Zjednoczone jako swojego głównego partnera strategicznego. Zgoda prezydenta Trumpa na sprzedaż zaawansowanych myśliwców F-35 i czołgów stanowi kluczowy element tej współpracy. Warto podkreślić, że Arabia Saudyjska ma zwiększyć łączną kwotę inwestycji w USA z 600 mld do 1 bln dolarów.

„Porozumienia te bezpośrednio nawiązują do niezwykle udanej wizyty prezydenta w Rijadzie w maju oraz do pozyskanych wówczas zobowiązań inwestycyjnych Arabii Saudyjskiej na kwotę 600 mld dolarów. W ramach dużego rozszerzenia tego partnerstwa następca tronu ogłosił dziś, że Arabia Saudyjska zwiększy swoje zobowiązania inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych do prawie 1 biliona dolarów, co odzwierciedla rosnące zaufanie i dynamikę relacji USA pod przywództwem prezydenta Trumpa” – jak można przeczytać w komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie Białego Domu.

Mimo zgody prezydenta Trumpa, ostateczny sukces transakcji dotyczącej myśliwców F-35 nie jest pewny. Wymaga ona zatwierdzenia przez Kongres, co może okazać się problematyczne ze względu na wątpliwości Izraela i wspierających go polityków. Nie można zapominać, że polityka USA od lat zakłada zapewnienie Izraelowi przewagi technologicznej nad innymi państwami regionu. Donald Trump zapewniał jednak we wtorek, że Izrael będzie zadowolony z porozumienia. Planowane spotkanie saudyjskiego następcy tronu Mohameda bin Salmana z kongresmenami i senatorami, które mogłoby pomóc w rozwianiu tych obaw, zostało odwołane.

Inne obszary współpracy gospodarczej

Porozumienie obronne to tylko jedna z wielu umów podpisanych podczas wizyty saudyjskiego księcia w Waszyngtonie. Inne ważne obszary współpracy obejmują:

wydobywanie minerałów krytycznych,

kooperację w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI),

eksport zaawansowanych chipów do Arabii Saudyjskiej,

wstępne porozumienie dotyczące współpracy w zakresie energetyki jądrowej.

Te liczne porozumienia świadczą o zacieśnianiu strategicznych więzi między Stanami Zjednoczonymi a Arabia Saudyjską, wykraczających poza sferę obronności.

Przyszłość relacji USA-Arabia Saudyjska

Podpisane umowy, w tym kluczowe porozumienie obronne, wskazują na długoterminowe zaangażowanie obu państw w umacnianie wzajemnych relacji. Sukces sprzedaży myśliwców F-35 będzie jednak zależał od zdolności administracji Trumpa do rozwiania obaw Kongresu i utrzymania równowagi sił w regionie, szczególnie w kontekście strategicznych interesów Izraela. Dalsze negocjacje i decyzje polityczne będą kluczowe dla pełnej realizacji tego ambitnego partnerstwa.