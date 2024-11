Zdarzenie było spowodowane zgłoszeniem awarii przez jeden z myśliwców odbywających lot z Falklandów do Wielkiej Brytanii. Samoloty Airbus A330 MRTT i Airbus A400M Atlas towarzyszyły im najprawdopodobniej w cel zapewnienia paliwa podczas lotu transatlantyckiego oraz transportu dodatkowego sprzetu i personelu. Trasa lotu przebiegała wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej i dalej w stronę zachodniego wybrzeża Afryki, a dalej Europy.

📍Rio de Janeiro, #Brazil (🇧🇷)The @RoyalAirForce's (🇬🇧) 3x Eurofighter Typhoons, a Voyager KC3 (#: ZZ334), & an Airbus A400M Atlas (#: ZM417) that had landed at Galeão International Airport in Rio on November 8th have finally departed. 📸: Aviation TV pic.twitter.com/xYKVzYszTv— SA Defensa (@SA_Defensa) November 10, 2024

Po zgłoszeniu sytuacji awaryjnej przez jeden z myśliwców Eurofighter Typhoon został czasowo zamknięty Portu Lotniczego Rio de Janeiro-Galeão, a służby ratownicze postawiono w stan alarmu. Na szczęście lądowanie pięciu brytyjskich maszyn odbyło się bez problemów. Samoloty skierowano na teren bazy lotniczej Brazylijskich Sił Powietrznych, gdzie zatrzymały się do czasu zakończenia diagnostyki i niezbędnych prac.

Jak podkreślają lokalne media, było to historyczne wydarzenie, gdyż Eurofighter Typhoon po raz pierwszy wylądował w Brazylii. Nawet jeśli zdarzyło się to jedynie przez przypadek, to wywołało lokalną sensację. Na krótki czas został wstrzymany ruch w głównym porcie lotniczym Rio de Janeiro. Całe zdarzenie miało miejsc 8 listopada około godziny 16:00 czasu lokalnego. Brytyjskie maszyny opuściły bazę lotniczą Galeão w niedzielę 10 listopada i skierowały się do Europy.