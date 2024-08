Czy „zagłodzenie Strefy Gazy byłoby moralne”? Świat krytykuje izraelskiego ministra…

Rzeczony polityk jest liderem skrajnie prawicowego sojuszu Religijny Syjonizm. „W dzisiejszym świecie nie możemy prowadzić wojny. Nikt nie pozwoliłby nam wywołać śmierci głodowej 2 mln cywilów, nawet gdyby było to uzasadnione i moralne, dopóki nie wrócą nasi zakładnicy" – powiedział (cytujemy za PAP) Smotricz w poniedziałek (5 sierpnia), tłumacząc, że Izrael pozwala na dostarczanie pomocy do Strefy Gazy, ponieważ „nie ma innego wyjścia”. Ów polityk, jako minister jest odpowiedzialny za izraelską politykę na okupowanych terytoriach palestyńskich.

Poglądy przedstawiciela rządu izraelskiego wzburzyły europejskich polityków. W środę (7 sierpnia) szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell w oświadczeniu stwierdził, że celowe głodzenie cywilów jest zbrodnią wojenną, a wypowiedź Smotricza jest wyjątkowa haniebna i po raz kolejny pokazuje jego pogardę dla prawa międzynarodowego i podstawowych zasad człowieczeństwa.

W podobnym tonie wypowiedział się w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii David Lammy.

Nawet izraelski oddział Anti-Defamation League (Ligi przeciw Zniesławieniom, amerykańskiej organizacji walczącej z antysemityzmem) skrytykował ministra Smotricza, uznając, że celowe zagłodzenie milionów Palestyńczyków byłoby „niesprawiedliwe i niemoralne”, a jego opinie są sprzeczne z izraelskimi i żydowskimi wartościami.

Polska Misja Medyczna, jedna z kilku naszych organizacji charytatywnych niosących pomoc ofiarom wojny w Izraelu, podkreśla, że trwająca w Strefie Gazy wojna (od ponad 300 dni) i wywołana nią katastrofa humanitarna nie pozostają bez wpływu na sytuację na Zachodnim Brzegu: od 7 października 2023 zaaresztowanych zostało tam ponad 10 tys. Palestyńczyków. Są także ofiary śmiertelne: zginęło co najmniej 569 osób po stronie palestyńskiej oraz 14 po stronie Izraela. Według danych ONZ, ponad 600 tys. Palestyńczyków na miejscu nie ma dostatecznego dostępu do służby zdrowia.

– Brak dostępu do służby zdrowia to realne zagrożenie dla zdrowia i życia. W ciągu ostatnich 10 miesięcy punkty medyczne na Zachodnim Brzegu były atakowane ponad 500 razy. Słyszymy od lekarzy, że po regularnie przeprowadzanych atakach, takich jak choćby na obóz uchodźczy w Dżeninie, ludzie boją się wyjść do punktu medycznego po niezbędną pomoc. Nikt nie chce zostać trafiony przez snajpera - zaznacza Małgorzata Olasińska-Chart, dyrektor programu pomocy humanitarnej z Polskiej Misji Medycznej. – Nie ulega wątpliwości, że życie palestyńskich cywilów na Zachodnim Brzegu nie jest należycie chronione przez okupacyjne władze.

Potrzebujący specjalistycznych terapii pacjenci coraz rzadziej dostają pozwolenie na leczenie w izraelskich placówkach lub Wschodniej Jerozolimie. W takiej sytuacji każda pomoc jest cenna. Polska Misja Medyczna uruchamia mobilną klinikę.

– Będzie pomagać szczególnie potrzebującym społecznościom na obrzeżach Jerozolimy i w prowincji Jerycho. Będziemy im też dostarczać leki – dodaje Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej – Zaadresujemy też problem zdrowia psychicznego: naszym celem jest wykształcenie lokalnych liderek i liderów, którzy będą przygotowani do wsparcia swojej lokalnej społeczności w tym właśnie zakresie...

Prowadzone będą również zajęcia psychospołeczne dla dzieci oraz edukacyjne dla kobiet, m. in. ze zdrowia reprodukcyjnego. Projekt pomocowy na Zachodnim Brzegu współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a partnerem lokalnym jest organizacja Palestinian Medical Relief Society. Polska Misja Medyczna nieustannie udziela też pomocy w Strefie Gazy. W szpitalu w Dajr al-Balah pracują zespoły medyczne współorganizowane przez PMM – lekarze wyjeżdżają tam na miesięczne zmiany, przywożąc ze sobą leki oraz wspomagając w codziennej pracy palestyński personel szpitala...

Jeśli dojdzie do odwetu na Izraelu zapowiadanego przez Iran, Hezbollah i Hamas, to odwetem odpowie na to Izrael. To z kolei będzie skutkowało kontrakcją Hamasu. A summa summarum najbardziej pokrzywdzeni w tej odwetowej wymianie będą cywile. I znajdą się w jeszcze bardziej dramatycznej sytuacji, a kryzys humanitarny tylko się pogłębi…