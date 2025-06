Czy USA włączą się do wojny? Trump rozważa atak na Iran

We wtorek (17 czerwca) o godzinie 13:00 (19:00 czasu polskiego) Donald Trump spotkał się z członkami Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Situation Room w Białym Domu. Celem spotkania było podjęcie decyzji dotyczącej amerykańskiej polityki w kontekście konfliktu między Izraelem a Iranem.

Atak na irańskie obiekty nuklearne?

Portal Axios, powołując się na źródła w amerykańskich władzach, poinformował, że prezydent USA poważnie rozważa przeprowadzenie amerykańskiego ataku na irańskie obiekty nuklearne. Szczególną uwagę zwraca się na podziemne zakłady Fordo. USA, w przeciwieństwie do Izraela, posiadają bombowce przenoszące bomby penetrujące, które mogłyby zostać wykorzystane do ataku na obiekty podziemne, takie jak ten w Fordo.

Dwóch przedstawicieli izraelskich władz powiedziało Axiosowi, że premier Izraela Benjamin Netanjahu i establishment izraelskich sił obronnych nadal uważają, że Trump najprawdopodobniej dołączy do wojny w najbliższych dnia, by zbombardować irański podziemny zakład wzbogacania uranu.

Wcześniej wiceprezydent USA, J.D. Vance napisał w mediach społecznościowych, że Donald Trump "wykazuje się niezwykłą powściągliwością", koncentrując się na ochronie amerykańskich żołnierzy i obywateli. Dodał jednak:

"Może zdecydować, że musi podjąć dalsze działania, by zakończyć wzbogacanie (uranu) przez Iran. Ta decyzja na końcu należy do prezydenta. I oczywiście ludzie mają rację, gdy martwią się o zagraniczne zaangażowanie po ostatnich 25 latach idiotycznej polityki zagranicznej" - dodał Vance.

J.D. Vance zaznaczył, że prezydent Trump wielokrotnie powtarzał, że Iran nie może wzbogacać uranu i że stanie się to "w jeden z dwóch sposobów - łatwy albo ten "inny"".

Marek Meissner w wydaniu specjalnym Raportu Złotowicza | 2025 06 13 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wcześniej we wtorek Donald Trump oświadczył, że chce "prawdziwego zakończenia" konfliktu między Iranem a Izraelem, a nie tylko zawieszenia broni. Podkreślił, że nie można dopuścić, by Iran uzyskał broń jądrową.

USA wysłały już na Bliski Wschód dodatkowy lotniskowiec, USS Nimitz. Jak przekazała telewizja Fox News, USS Nimitz i towarzyszące mu okręty miały zastąpić grupę uderzeniową lotniskowca USS Carl Vinson, która stacjonuje w regionie od miesięcy. Zamiast tego, USS Nimitz przybędzie wcześniej niż planowano, zwiększając liczbę amerykańskich okrętów wojennych wspierających operacje na Bliskim Wschodzie.

Według "Washington Post", USS Carl Vinson znajduje się na Morzu Arabskim wraz z krążownikiem rakietowym USS Princeton oraz niszczycielami USS Milius, USS Sterett i USS Wayne E. Meyer. Dwa dodatkowe niszczyciele, USS Truxton i USS Forrest Sherman, znajdują się na Morzu Czerwonym.

Agencja Reutera, powołując się na amerykańskich urzędników, poinformowała o skierowaniu dodatkowych F-16, F-22 i F-35 do regionu. Pentagon zapewnia, że ruch ma charakter "defensywny". Urzędnicy podkreślają, że samoloty myśliwskie były dotąd używane do pomocy Izraelowi w zestrzeliwaniu dronów i pocisków z Iranu. Wśród wymienionych samolotów nie ma bombowców B-2, które są zdolne do przenoszenia bomb penetrujących, potrzebnych do zniszczenia podziemnych obiektów atomowych Iranu.

Już wcześniej jednak do Europy skierowano ok. 30 powietrznych tankowców zdolnych do wspierania misji myśliwców i bombowców. Dodatkowo z Morza Południowochińskiego na Morze Śródziemne skierowano grupę uderzeniową lotniskowca USS Nimitz.

USA a konflikt Izrael-Iran

Według serwisu Axios, USA pomagają Izraelowi w przechwytywaniu pocisków wystrzeliwanych przez Iran, ale zaznaczyły, że Izrael działa samodzielnie w kwestii atakowania Iranu. Administracja miała również poinformować sojuszników, że Stany Zjednoczone nie zamierzają aktywnie angażować się w wojnę, dopóki Teheran nie zaatakuje Amerykanów.

Izrael wezwał administrację Trumpa do udziału w wojnie i wyeliminowania irańskiego programu nuklearnego. Przedstawiciel władz USA powiedział portalowi Axios, że Waszyngton nie rozważa takiego wariantu.