Chiny zbudowały makietę dzielnicy rządowej stolicy Tajwanu. Po co Pekinowi taka makieta?

Makieta wygląda dosyć realistycznie. Chińczycy, którzy zbudowali ją nieopodal miasta Alxa w słabo zaludnionej północnej części kraju, ponad 1 tys. km na zachód od Pekinu, wiernie odwzorowali topografię stolicy Tajwanu. Można dostrzec tam obiekty przypominające m.in. siedzibę prezydenta w Tajpej i inne budynki rządowe, a także podobny układ ulic. Na podstawie zdjęć satelitarnych oceniono, że makieta istnieje co najmniej od grudnia 2022 roku, lecz nie jest jasne, kiedy dokładnie ją zbudowano - podkreślił w czwartek serwis.

Jak dodano, informacje o tym obiekcie zaczęły krążyć w mediach społecznościowych na początku bieżącego tygodnia.

Business Insider podkreślił, że nie jest to pierwszy taki przypadek. Już w latach 2014-15 informowano o podobnych obiektach, również odwzorowujących dzielnicę rządową w Tajpej, wzniesionych w Zhurihe w Mongolii Wewnętrznej. Tym razem makieta wydaje się jednak bardziej szczegółowa i prawdopodobnie znalazła się na poligonie, na którym ćwiczone są bombardowania i ostrzały rakietowe. Zdjęcia satelitarne z 2020 roku ujawniły również ogromną makietę centrum Tajpej, wraz z replikami kluczowych budynków rządowych. Można sądzić, że ten wysiłek włożony w jak najlepsze odwzorowanie tego miejsca ma na celu przygotowania chińskich sił na potencjalne konflikty.

Chiny niewątpliwie, takimi działaniami próbują wzbudzić zarwano na Tajwanie jak i USA niepokój. Jednak nie należy takiego czegoś bagatelizować. Chiny od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainie obserwują i analizują, jak zachowuje się świat. Jeśli znajdą okazje to zapewne z niej skorzystają i również dokonają ataku na Tajwan, pytanie brzmi tylko, kiedy. Obecnie chińska armia jest w pewnym kryzysie w związku z kolejnymi zatrzymaniami wysokich oficerów podejrzanych o korupcję. Strata wielu wysokich rangą oficerów na pewno nie wpłynie pozytywnie na zdolności chińskiej armii.

Co ciekawe Taiwan News cytując ministra obrony Tajwanu Chiu Kuo-cheng zauważył, że tajwańskie wojsko również symuluje określone chińskie lokalizacje i przeprowadzać ćwiczenia szturmowe na nie w ramach ćwiczeń. Chiu powiedział, że operacje obronne Tajwanu w Cieśninie Tajwańskiej i Penghu mają charakter defensywny, dlatego nieuniknione jest, że siły zewnętrzne przygotowały wiele symulowanych scenariuszy dotyczących Tajwanu. Dodał, że makiety pokazują, na czym skupiają się Chiny.

Polityk Lin Yu-fang w programie TVBS „Situation Room” powiedział, że biorąc pod uwagę rozbudowaną obronę przeciwlotniczą Tajwanu, jest mało prawdopodobne, aby Chińska Republika Ludowa mogła szybko przeprowadzić atak. Lin powiedział: „To jest wojna psychologiczna i poznawcza. Chiny nie odpuszczą i będą nadal wywierać presję na Tajwan, mówiąc Tajwanowi, że może negocjować lub walczyć, stosując jednocześnie podwójną strategię negocjacji i konfrontacji”.

Wcześniej w Chinach udokumentowano budowę innych makiet, przedstawiających amerykańskie lotniskowce i inne okręty sił morskich - zauważył Business Insider.

Komunistyczne władze ChRL uznają rządzony demokratycznie Tajwan za "niezbywalną" część swojego terytorium i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając przy tym możliwości użycia siły. W ocenie niektórych analityków do takiej próby mogłoby dojść w ciągu kilku najbliższych lat. Admirał John Aquilino, dowódca amerykańskiego dowództwa Indo-Pacyfiku, podczas zeznań przed Komisją Sił Zbrojnych USA 20 marca ostrzegł przed inwazją Chin na Tajwan, która według niego może się wydarzyć już 2027 roku. Jak zwrócił uwagę Admirał, Chiny obecnie pracują nad rozbudową Armii Ludowo-Wyzwoleńczej „na skalę niewidzianą” od II wojny światowej, nawet gdy kraj koncentruje się na ożywieniu spowalniającej gospodarki. Według niego oficjalny budżet obronny Chin, jego zdaniem wzrósł w ostatnich latach o ponad 16% z 192 miliardów dolarów do 223,5 miliarda dolarów.

Dodając dalej, że od kiedy w 2021 roku objął dowództwo, Chiny oddały ponad 400 zaawansowanych samolotów myśliwskich i ponad 20 okrętów wojennych, a także ponad dwukrotnie zwiększyły swoje zapasy rakiet balistycznych i manewrujących.

Joseph Wu, minister spraw zagranicznych Tajwanu, powiedział w zeszłym roku, że Tajwan „bardzo poważnie podchodzi do chińskiego zagrożenia militarnego” i dodał, że wierzy, że „rok 2027 to rok, do którego musimy podejść poważnie”. Major Kyle Amonson i emerytowany kapitan Dane Egli napisali w zeszłym roku, że ich zdaniem Chiny będą prowadzić przygotowania do inwazji na Tajwan do 2027 r., jeśli zjednoczenie nie zostanie osiągnięte w sposób pokojowy. Powiedzieli, że Xi prawdopodobnie „podejmie kroki” w celu ponownego zjednoczenia Tajwanu z rządem Chin kontynentalnych do 2030 r.

Chiny również zwiększyły presję po ostatnich wyborach w Republice Chińskiej, przeprowadzając czesterze ćwiczenia.

W listopadzie 2023 roku ówczesna prezydent Tajwanu Caj Ing-wen wyraziła pogląd, że chińscy przywódcy są obecnie zbyt przytłoczeni przez wewnętrzne problemy - zarówno ekonomiczne i finansowe, jak i polityczne - by rozważać inwazję na Tajwan.

Tajwan prowadzi ćwiczenia rakietowe

26 marca Tajwan przeprowadził test obrony powietrznej, rozmieszczając rakiety Patriot i systemy artylerii przeciwlotniczej, twierdząc, że zintensyfikuje szkolenia w obliczu „wtargnięć” chińskiej armii wokół Republiki Chińskiej na Tajanie.

Dowództwo Sił Powietrznych Tajwanu poinformowało „Celem była weryfikacja dowodzenia i kontroli wspólnych operacji obrony powietrznej trzech rodzajów sił zbrojnych” – stwierdziło, dodając, że ćwiczenia przebiegły sprawnie.

„W obliczu częstych wtargnięć samolotów i statków Chin do przestrzeni powietrznej i wód otaczających Tajwan, Siły Powietrzne będą w dalszym ciągu zwiększać intensywność szkoleń, aby reagować na potencjalne zagrożenia”.

Tego samego dnia doszło także do przekazania dwóch rodzimych okrętów wojennych - korwet typu Tuo Chiang - w porcie Suao w północno-wschodnim hrabstwie Yilan.

Jak przekazała 29 marca agencja Reuters, szef tajwańskiej marynarki wojennej Tang Hua w przyszłym tygodniu odwiedzi Stany Zjednoczone, aby wziąć udział w ceremonii wojskowej i omówić sposoby zacieśnienia dwustronnej współpracy morskiej w obliczu wzrostu zagrożenia Chińskiego. Według agencji Tang odwiedzi Hawaje, siedzibę amerykańskiego Dowództwa Indo-Pacyfiku, w celu wzięcia udziału w ceremonii zmiany dowództwa Floty Pacyfiku. Następnie Tang weźmie udział w konferencji Sea-Air-Space w dniach 8–10 kwietnia pod Waszyngtonem, by następnie spotkać się z szefem operacji morskich USA, admirał Lisą Franchetti.

