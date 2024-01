Zarówno USA jak i Chiny rywalizują między sobą na wielu poziomach, jednak przygotowanie armii na potencjalne starcie z przeciwnikiem, to podstawa by wygrać rywalizację. Zarówno armia amerykańska jak i chińska, chce poznać z czego składa się uzbrojenie przeciwnika. Obydwa kraje, dlatego prowadzą zaawansowane działania wywiadowcze, by spróbować odtworzyć uzbrojenie, którym dysponuje przeciwnik i spróbować opracować broń lub taktykę jego zniszczenia.

Dlatego nie dziwą najnowsze doniesienia o wybudowaniu przez Chiny kopi lotniskowca Gerald R. Ford w skali 1:1 na pustyni. Według zdjęć z 1 stycznia 2024 zrobionych przez firmę Planet Labs na pustyni Taklamakan w chińskiej prowincji Xinjiang, widoczny jest obiekt łudząco przypominający najnowszy i najnowocześniejszy amerykański lotniskowiec Gerald R. Ford, który wszedł do służby w 2019 roku, i ma z czasem zastąpić używane nadal lotniskowce klasy Nimitz.

🇨🇳🇺🇸 In one of the desert areas of China, a full-scale copy of the newest American nuclear aircraft carrier USS Gerald R. Ford was built to conduct exercises to destroy it - media pic.twitter.com/Ec0gbQd96Q— Avia.Pro - 🛡️Foreign Affairs - 📡Geopolitics (@avia_pro) January 5, 2024

Na zdjęciach widać wyraźnie otworzenie lotniskowca ze szczegółami w tym z charakterystyczną „wieżą” i czterema torami katapult elektromagnetycznych. Bliższe przyjrzenie się zdjęcia ujawnia także prawdopodobnie maszty, które najpewniej symulują sygnaturę radarową lotniskowca. Jak się wydaje obiekt ma 330 m długości, czyli mniej więcej tyle co jego oryginał (332,8 m).

Jak opisuje sprawę portal The Drive, prace nad kopią tego lotniskowca rozpoczęły się w listopadzie 2023 roku. Przegląd wcześniejszych zdjęć satelitarnych dostępnych za pośrednictwem Planet Labs pokazuje również, że zarys lotniskowca był tam obecny od jakiegoś czasu. Stworzono także kilka mniejszych kopi tego lotniskowca, a następnie usunięto je z pustyni Taklamakan. Co ciekawe na pustyni znajdują się także inne obiekty, które odzwierciedlają inne okręty. Amerykańska Agencja Wywiadowcza informowała o tym, że chińska armia od jakiegoś czasu buduje na pustyni pełnowymiarowe atrapy amerykańskich okrętów, w tym lotniskowców, krążowników rakietowych czy niszczycieli.

Niecałe 4,5 km na południowy wschód od kopi Forda znajdują się makiety niszczyciela typu Kidd, który należy do Tajwanu. Na pustyni jest także kopia japońskiego lotniska wojskowego i fragment amerykańskiej bazy na wyspie Guam. Można więc sądzić, że Chiny chcą jak najlepiej odtworzyć uzbrojenie przeciwnika i teren na którym w przyszłości będą mogli prowadzić działania wojenne. Jak również zapewne opracowanie broni do zniszczenia tych obiektów. Chińscy inżynierowie zapewne będą chcieli opracować pociski zdolne do skutecznego zniszczenia lotniskowca Ford przy jednoczesnym zasymulowaniu jakby mógł się bronić. Można więc sądzić, że podobnie jak w przypadku poprzednich makiet, cele mogą być dla Chin szansą na przetestowanie rakiet Sił Rakietowych Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i dalszy rozwój ich technologii.

🇨🇳⚔️🇺🇸 China has built a new target in the Taklamakan Desert (Xinjiang Uyghur Autonomous Region), simulating the American aircraft carrier Gerald R. Ford for striking it with anti-ship ballistic and cruise missiles. Work has been carried out since November 2023. Around the target… pic.twitter.com/pKy3XKvmns— dana (@dana916) January 6, 2024

🇺🇸🇨🇳#US #CHINA‼️Two very important separated and "unrelated" facts :🔻JANUARY 2ND, 2024: The aircraft carrier USS Gerald R. Ford will head back to its homeport of Norfolk, Virginia, after its first combat deployment in the #MediterraneanSea, an eight-month cruise that began on… pic.twitter.com/RnufupqzF7— Ares, Information Service (@Aresinfoservice) January 6, 2024

W październiku 2023 r. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych opublikował coroczny raport dotyczący potęgi militarnej Chin, analizujący rosnącą potęgę militarną i zdolności bojowe Chin. Szacunki raportu dotyczące chińskich zapasów rakietowych wykazały, znaczny wzrost od poprzedniego roku. Według raportu, Chiny zwiększy liczę pocisków balistycznych średniego zasięgu, takich jak DF-26, z 300 zgromadzonych w 2021 roku do 500 w 2022 roku. Pociski te mają szacowany zasięg od 1000 do 3000 km. Sugeruje się, że pociski mogą w potencjalnym konflikcie zostać użyte przeciwko amerykańskim okrętom, zawłaszcza lotniskowcom.

Obecnie Chiny próbują gonić amerykańską marynarkę wojenną (US Navy - United States Navy). USA ma obecnie 11 lotniskowców. Oczekuje się, że Fujian, trzeci i najbardziej zaawansowany technologicznie lotniskowiec w Chinach, rozpocznie w tym roku próby morskie. Chiny ostatnio chwaliły się jego zdjęciami o czym pisaliśmy. Fujian jest znacznie większy od poprzednich chińskich lotniskowców. W porównaniu do 60 000 ton Liaoninga i 66 000 ton Shandonga, Fujian ma wyporność około 80 000 ton. Lotniskowiec ten oparty o chińskie technologie i myśl, ma jednak zasadniczą wadę w porwaniu z amerykańskimi lotniskowcami, a mianowicie nie posiada napędu nuklearnego. Przypuszcza się, że Chiny będą w stanie opracować lotniskowiec o napędzie nuklearnym od 2030 roku.