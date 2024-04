Chiny uszkodziły statek filipiński armatkami wodnymi. W sumie zaatakowano dwie jednostki

Jak przekazała w komunikacie straż przybrzeżna Filipin, zaatakowane statki dostarczały zaopatrzenie rybakom łowiącym na atolu, będącym miejscem licznych incydentów z udziałem Chin.

Podczas wtorkowego ataku uszkodzony został jeden z dwóch filipińskich statków, należący do departamentu rybołówstwa. Ponadto chińskie jednostki zainstalowały ponownie 380-metrową pływającą barierę, uniemożliwiającą dostęp na wody atolu - przekazała w komunikacie straż przybrzeżna. Siły filipińskie usunęły poprzednią chińską barierę we wrześniu ubiegłego roku - przypomniał portal Phil Star Global.

Położony o 240 kilometrów na zachód od wyspy Luzon atol Scarborough, znany również jako Bajo de Masinloc, należy do spornych obszarów na Morzu Południowochińskim. ChRL rości sobie prawa do ok. 90 proc. obszaru tego morza.

PAP