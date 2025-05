Spis treści

Koniec pewnej epoki w Europie?

W bazie lotniczej Lakenheath stacjonują obecnie myśliwce F-15E Strike Eagle, które obok F-15C w Japonii, stanowią jedne z nielicznych maszyn tego typu stacjonujących poza USA. Wycofanie F-15E z brytyjskiej ziemi jest znaczącym posunięciem, które odzwierciedla zmieniające się priorytety obronne USA i adaptację do nowej sytuacji geostrategicznej. Przez lata F-15E z Lakenheath odgrywały kluczową rolę w operacjach wojskowych na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Europie, stanowiąc niezastąpione narzędzie do precyzyjnych uderzeń i wsparcia powietrznego. Ich obecność w Europie była pewnym stałym symbolem zaangażowania Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo kontynentu.

Choć dokładny harmonogram tego ruchu nie został jeszcze podany, wiadomo, że wyposażone w te maszyny 492. i 494. Eskadra Myśliwska, powrócą do Stanów Zjednoczonych. Seymour Johnson Air Force Base jest obecnie rozważana jako potencjalne miejsce relokacji dla tych samolotów, co ułatwiłoby szkolenie i obsługę całej floty.

Warto odnotować, że samoloty stacjonujące w Lakenheath są niezwykłe. Wyróżniały się spośród reszty floty F-15E nowszymi, mocniejszymi silnikami turbowentylatorowymi F100-PW-229. Co więcej, „europejskie” F-15E były również poddawane innym modernizacjom, w tym wyposażeniu w zaawansowany system samoobrony Eagle Passive/Active Warning Survivability System (EPAWSS) AN/ALQ-250 oraz radar AESA typu Raytheon AN/APG-82, co zapewnia im spory wzrost możliwości. Zarówno w zakresie przetrwania na nowoczesnym polu walki jak i zasięgu oraz skuteczności wykrywania, identyfikacji i namierzania celów.

F-35 z bombami jądrowymi zamiast F-15?

Amerykańskie siły zbrojne nie podały jeszcze oficjalnie jakie samoloty zastąpią w bazie RAF Lakenheath wycofywane F-15E, jednak wiele wskazuje na F-35. Po pierwsze, myśliwce piątej generacji są wprowadzane w Europie w miejsce wybranych eskadr F-16. Na tym teatrze działań trwa koncentracja USAF na samolotach piątej generacji, oferujących możliwości stealth i sieciocentryczności, co jest kluczowe w obliczu przyszłych konfliktów.

Poza tym ułatwiłoby to obsługę nowych maszyn, gdyż Brytyjczycy również eksploatują tutaj swoje F-35B. Kolejna sugestia w tym kierunku to inwestycje w bazie Lakenheath, które sugerują, że trafi tam broń jądrowa. Oznacza to termojądrowe bomby grawitacyjne B61-12 wyposażone w system korekty lotu, których podstawowym nosicielem jest F-35. Użycie jako nosiciela samolotów piątej generacji zapewnia synergię z ich zdolnością do penetracji obrony powietrznej przeciwnika. Czy to oznacza koniec epoki amerykańskich F-15 w Europie? Czas pokaże.