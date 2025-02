Amerykanie nie pojawią się na Ukrainie, ale stworzą pas bezpieczeństwa w Polsce

• W politycznym świecie krąży też opinia, że USA „sprzedały Ukrainę”, bo zgadzają się na to, by Ukrainy utraciła część swoich ziem, które zajęła Rosja. Co w tej sprawie uważa prof. Lewicki?

– Amerykanie obecnie mówią wprost, co myślą, z czego wynika, że nie ma mowy o powrocie do granic z 2014 roku, czy nawet z początku 2022 roku. Jakaś część terytorium Ukrainy, w takiej czy innej formule nie będzie kontrolowana przez Ukrainę. Taka jest rzeczywistość i nie ma co udawać, że jest inaczej.

• Michał Torz, dziennikarz PAP, poprosił eksperta o komentarz do Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, gdzie jeden z głównych tematów to wojna Rosji przeciwko Ukrainie i szanse na jej zakończenie. Jak będzie w tym rola Unii Europejskiej? Jaka jest prognoza prof. Lewickiego?

– Jeżeli Europa wzdragała się przed jednoznacznym, intensywnym, znaczącym wspomożeniem wysiłku wojennego Ukrainy, to trudno, żeby się teraz dziwiła, że nie jest dopraszana na rozmowy pokojowe w pełnym wymiarze. Czas na pokazanie intencji był. Polska oczywiście zachowała się inaczej i konsekwentnie wspierała Ukrainę. Ale jesteśmy przecież częścią UE i nie możemy występować indywidualnie. Niektórzy inni członkowie Unii czynili tak, ale nie dodało to im autorytetu. Nie jesteśmy też krajem na tyle silnym, by siadać do stołu z USA czy Rosją, a także z Ukrainą gdy będą się decydować losy tej wojny.

Garda: Nie tylko płacenie składek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor:

• Wiadomo, przynajmniej tak wynika z dotychczasowych oświadczeń Donalda Trumpa, że USA nie wyślą swoich żołnierzy do Ukrainy, by strzec zawieszenia broni, a później – przestrzegania postanowień traktatu pokojowego. Czy to zmieni się? Co przewiduje prof. Lewicki?

– Amerykanie nie będą zainteresowani, aby wprowadzać swoje wojska na Ukrainę, stworzą oni jednak pas bezpieczeństwa w Polsce. To jest rozsądne z punktu widzenia politycznego i wojskowego. Umocnienie na granicy polsko-ukraińskiej, a ściśle biorąc na granicy NATO z Ukrainą, to jest to, co jest rozsądnym postanowieniem wobec zagrożenia rosyjskiego. I dlatego nie sądzę, by tutaj obecność amerykańska się zmniejszała, raczej się będzie zwiększała. Ale nie z miłości do Polski, tylko po prostu z rozsądku – by zatrzymać Rosję, gdyby tej się chciało dalej prowadzić jakąś awanturniczą politykę.

• W przestrzeni publicznej nierzadko porównuje się Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa (która co roku organizowana jest od sześciu dekad – Portal Obronny) do konferencji monachijską z 1938 r. Co o tych opiniach sądzi prof. Lewicki?

– Głupotą jest porównywanie obecnie trwającej konferencji w Monachium do tej, która odbyła się tam w 1938 roku (dotyczyła ona przyłączenia części terytoriów Czechosłowacji do III Rzeszy – Portal Obronny). Konferencja jest niezwykle ważna po to właśnie, by tutaj mogli się spotkać na takim neutralnym gruncie wiceprezydent USA J.D. Vance, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i ewentualnie jeszcze jakiś przedstawiciel Rosji, żeby zarysować podstawy do spotkania przywódców. Trzeba różne sprawy z góry ustalić, a potem przywódcy to „przyklepią”, czy dokonają niewielkich korekt. Tak się prowadzi tego typu negocjacje, więc Monachium jest miejscem wygodnym do tej pracy przygotowawczej...

Witold Jurasz w udzielonym dziś wywiadzie powiedział, że wojna zmierza ku końcowi, a po jej zakończeniu Polska musi wysłać armię do Ukrainy. Według W. Jurasza obawy powinny wzbudzić słowa Szefa Pentagonu o tym, że siły europejskich sojuszników, które powinny trafić na Ukrainę,…— Artur Jagnieża (@ArturJagnieza) February 13, 2025