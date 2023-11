Żądło sterowane laserowo i GPS-em. To pocisk moździerzowy, którym IDF ostrzeliwuje pozycje Hamasu

Iron Sting, określony jako precyzyjny sieciowy system ogniowy, dzięki podwójnemu naprowadzaniu umożliwia dokładne trafienie celów w zabudowanym terenie. Dlatego – podkreśla producent Elbit Systems – broń przez zwiększenie celności zmniejsza ryzko strat ubocznych, czyli ofiar wśród cywilów. Wspomniany Maglan działa głęboko na terytorium wroga, koncentrując się na atakowaniu i niszczeniu określonych celów oraz gromadzeniu dokładnych informacji wywiadowczych. Jest to elitarna jednostka specjalizująca się w walce przeciwpancernej z wykorzystaniem zaawansowanej broni.

Żelazne Żądło to pocisk moździerzowy kalibru 120 mm. Moździerz „(„Keshet” lub „Hanit”) montowany jest na na transporterze opancerzonym M113 oraz na samochodach Hummer 4X4. Zasięg rażenia „żądłami” – mieści się w przedziale od kilometra do dwunastu, co dokładnością w celu „do kilku metrów” – jak określa to producent. W przeciwieństwie do „zwykłych” pocisków moździerzowych Iron Sting może skutecznie przebijać się przez zbrojony beton.

Przy pierwszej prezentacji „żądła” szef Departamentu Uzbrojenia Sił Lądowych IDF, płk Arik Avivi powiedział:„Ta precyzyjna amunicja moździerzowa jest przełomową dla batalionów IDF, wyposażając je w celną i organiczną siłę ognia. Zdolność ta była dotychczas zarezerwowana dla dużych i skomplikowanych rakiet. Dzięki temu imponującemu rozwojowi technologicznemu będzie on teraz wdrażany na szeroką skalę w amunicji moździerzowej.”

Dyrektor generalny Elbit Systems, Yehuda Vered wówczas dodał: „Wprowadzenie tej amunicji naprowadzanej laserem i GPS przekształca system moździerzowy ze statystycznej siły ognia w system ognia precyzyjnego, zapewniając w ten sposób znaczącą zmianę w możliwościach prowadzenia ognia na poziomie taktycznym poziom. Wierzymy, że udało nam się opracować skuteczne rozwiązanie, które pozwala zwiększyć precyzję i zmniejszyć szkody uboczne”. Nie ma danych z użycia nowej broni, które wskazywałby, że nie tylko cele zostały zlikwidowane, ale i osoby niewinne nie ucierpiały wskutek ostrzału...