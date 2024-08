Tajwan zamierza „odświeżyć” swoją armię. Wycofa starszy sprzęt

Według Focus Taiwan w latach 2024-2028 mają zostać wycofane czołgi M41D, rodzime pojazdy opancerzone CM24 i odrzutowce F-5, które są jednym z 1000 starzejących się systemów uzbrojenia i broni obsługiwanych przez Tajwan. Według admirała Chen Chun-chung, który jest odpowiedzialny za kwestię sprzętu wojskowego w Ministerstwie Obrony Narodowej, wycofanie sprzętu wojskowego z aktywnej służby pozwoli zaoszczędzić pieniądze i zapewni bardziej efektywne wykorzystanie budżetu obronnego, co ma pozwolić na oszczędność aż 98,6 mln USD w budżecie obronnym kraju.

Czołgi M41D, są obecnie rozmieszczone na morskiej wysepce Lieyu w hrabstwie Kinmen w pobliżu Chin, i są zmodernizowaną wersją M41A3. Zapytany o to, co zastąpi czołgi M41D, admirał Chen powiedział dziennikarzom, że ministerstwo obrony ma przygotowane rozwiązania awaryjne i wyda oficjalne oświadczenie, gdy szczegóły zostaną sfinalizowane. Obecnie w służbie liniowej nadal pozostaje kilkadziesiąt czołgów lekkich M41D, które są zmodernizowaną wersją wspomnianego M41A3. Są to jedne z ostatnich czołgów, które się jeszcze ostały w tajwańskiej armii. W 2022 roku, tajwańskie media donosiły, że wojska lądowe oficjalnie wycofały ze służby liniowej ostatnie egzemplarze amerykańskich czołgów lekkich M41A3 Walker Bulldog, czołgi te służyły od ponad 60 lat. Na Tajwan trafiły z USA w ramach pomocy wojskowej w październiku 1958 roku w łącznej liczbie 775 egzemplarzy. Z czasem jednak były zastępowane przez M60. Obecnie Tajwan czaka na zakupione w USA w 2019 roku w liczbie 109 sztuk czołgi M1A2T Abrams mają one zastąpić obecnie używane CM-12, bazujące na amerykańskich M48.

Jeśli zaś chodzi o samoloty F-5E/F to są one używane od prawie 50 lat. Są obecnie one używane jako samoloty szkoleniowe, i zostaną zastąpione przez krajowe samoloty Advanced Trainer Jets. W 2023 roku, Tajwan ogłosił wycofanie tych myśliwców. W 2023 roku było ich w siłach powietrznych Republiki Chińskiej na Tajwanie 63sztuk różnych wersji. Pod koniec lat 80. siły powietrzne Tajwanu posiadały ponad 330 F-5E/F i był największym użytkownikiem tych maszyn na świecie.

Z kolei CM- 24 to tajwański pojazd opancerzony na bazie amerykańskiego transportera opancerzonego M113. W wersji CM- 24 służy do transportu do 90 pocisków kalibru 155 mm lub 42 pocisków kalibru 203 mm.