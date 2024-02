Ponad tysiąc karabinów Bor w polskiej armii. Dostawy zakończono przed czasem

„Dostawa pół roku przed planowanym terminem i wyprodukowanie już przeszło 1000 szt. karabinów BOR potwierdza, że jesteśmy niekwestionowanym liderem w kraju, jeśli chodzi o produkcję broni precyzyjnej. To dla nas powód do dumy i jednocześnie potwierdzenie, że nasze wyroby prezentują najwyższą jakość i spełniają wymagania współczesnego pola walki” - podkreśla Robert Pacana, Wiceprezes Zarządu ZM Tarnów.

Karabin wyborowy Bor został zamówiony po raz pierwszy przez Polskei Siły Zbrojne w 2008 roku. Od tego czasu dostarczono ponad tysiąc egzemplarzy w ramach pięciu odrębnych kontraktów. Największa była umowa z 2017 roku, która obejmował dostawę ponad 650 egzemplarzy. Zamówieni z marca 2023 roku, którego realizacja zakończona została przed terminem, jak informuje ZM Tarnów, obejmowało dostawy 50 egzemplarzy.

Bor jest dość nietypową w swojej klasie bronią, gdyż przy mechanice powtarzalnej, czyli przeładowywanej ręcznie po każdym strzale, zbudowany jest w układzie bezkolbowym. Oznacza to, że magazynek znajduje się za spustem a mechanizmy broni umieszczone są de facto wewnątrz kolby. Taka budowa zapewnia zwartość konstrukcji, dłuższą lufę w porównaniu do układu klasycznego oraz minimalizuje podrzut karabinu, co sprzyja osiąganiu wysokiej celności. Środek ciężkości bezkolbowca znajduje się w pobliżu chwytu pistoletowego, ułatwiając przenoszenie i manewrowanie karabinem podczas zajmowania pozycji.

Samonośna lufa karabinu Bor została wykonana w technologii kucia oraz w całości pokryta warstwą azotowaną, zapewniając ciasne prowadzenie pocisku i dużą żywotność. W tylnej części korpusu karabinu zintegrowano regulowaną podporę ułatwiającą dokładne naprowadzanie broni na cel. Żeby osiągnąć dużą niezawodność konstrukcja karabinu została maksymalnie uproszczona a ilość części składowych zredukowano do niezbędnego minimum.

Karabin Bor jest zasilany jest amunicją 7,62x51mm NATO z magazynków pudełkowych o pojemności 5 lub 10 naboi. Przeznaczony jest do prowadzenia precyzyjnego ognia na odległościach do 1000 m. Służy do eliminowania siły żywej przeciwnika oraz do niszczenia celów technicznych w tym lekko opancerzonego sprzętu wojskowego. Masa karabinu bez amunicji i celownika wynosi 5,7 kg. Jego długość to 1038 mm przy lufie długości 660 mm.