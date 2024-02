Polska broń na targach w Arabii Saudyjskiej. Ekspozycja ZM Tarnów w Rijadzie

„Kraje Afryki są jednym z głównych kierunków naszej ekspansji, z którym związani jesteśmy od lat. Nasz sprzęt znajduje się na wyposażeniu kilku formacji z tego regionu, m.in. z Afryki Północnej i Środkowej. Nasza obecność w Rijadzie to okazja do kontynuacji rozpoczętych już rozmów, ale także szansa do promowania poszukiwanych w regionie systemów przeciwlotniczych czy też broni wsparcia” – powiedział Robert Pacana, wiceprezes ZM „Tarnów” S.A.

Targi World Defence Show 2024 (WDS 2024) odbywają się w Rijadzie po raz drugi. Impreza, która rozpoczęła się 4 lutego 2024 roku organizowana jest pod patronem króla Salmana Bina Abdulaziza Al-Sauda.

Odwiedzający stoisko ZM „Tarnów” mogą zobaczyć granatnik RGP-40 – sprzęt posiadający swoją historię i sprawdzony w warunkach bojowych na Ukrainie. Jest to rewolwerowy granatnik kalibru 40 mm przeznaczony m.in. do zwalczania oraz obezwładniania siły żywej, niszczenia urządzeń technicznych, elementów budynków (np. okna, drzwi), środków ogniowych i pojazdów lekko opancerzonych. Może również być stosowany do stawiania zasłon dymnych.

Na WDS zaprezentujemy również System Broni Modułowej MWS w dwóch wariantach. MWS-25 to karabin samopowtarzalny przeznaczony dla strzelców wyborowych. Broń jest dostępna z lufami o długościach od 13” do 20” w kalibrach 7,62 mm NATO oraz 6,5 Creedmoor.

MWS-15 to karabinek samoczynno-samopowtarzalny, dostępny w kalibrze .223 Rem, 5,56x45mm NATO oraz .300 AAC Blackout. Długość lufy wynosi od 8 do 20 cali. karabinek MWS-15 jest konstrukcją modułową, stanowiącą bazę do stworzenia konfiguracji optymalnie spełniającej wymagania praktycznie każdego użytkownika.

Oba warianty broni systemu MWS przystosowane są dla strzelców prawo- oraz leworęcznych. Zrzut zamka jest możliwy za pomocą palca wskazującego prawej ręki co przyspiesza wymianę magazynka. Lufa karabinu jest łatwo wymienna, dzięki czemu użytkownik może ją wymienić na inną w zakresie długości lub kalibru.

Na stoisku eksponowane miejsce zajmuje karabin wyborowy ALEX w układzie bull-pup kalibru 8,6 mm, który ma niemal dwukrotnie większą energię wylotową niż jego starszy brat BOR kalibru 7,62 mm. Znacznie zwiększa to siłę rażenia i zasięg celnego strzału.

Nie zabraknie również najnowszej wersji uniwersalnego karabinu maszynowego UKM 2020S przystosowanego do strzelania amunicją zgodną ze standardem NATO 7,62x51mm w taśmie rozsypnej M13. Ten kaem charakteryzuje się obniżoną masą i skróconą lufą do 440 mm co wpływa na ergonomię użytkowania. Szczególnie podczas przemieszczania się i prowadzenia ognia w terenie zurbanizowanym.