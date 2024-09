Niderlandy żegnają F-16 po 45 latach. Samoloty trafiły na Ukrainę, a kraj przechodzi na F-35

"Dziś świętujemy koniec pewnej epoki. Nasze F-16 wykonują swój ostatni lot nad Holandią, po latach lojalnej służby i imponujących misjach na całym świecie" - napisał na platformie X minister obrony Ruben Brekelmans.

Choć Holenderskie Siły Powietrzne już nie potrzebują starych myśliwców, to - jak napisał portal RTV Drenthe - pokazały w piątek (27 września), ile są warte, bo kilka z nich odbyło pożegnalny lot nad Holandią w sztormowych warunkach.

Samoloty, które weszły do służby w 1979 r., są obecnie przestarzałe, co powoduje, że ich konserwacja jest droższa.

Były pilot F-16 Frans Osinga powiedział portalowi NOS, że F-16 to „wyjątkowy i niezwykle zwrotny samolot”. Wcześniej latał na myśliwcu F-5, jednak jego zdaniem porównywać go do F-16, to tak, jak porównywać "Fiata 500 do Ferrari".

Vandaag markeren we het einde van een tijdperk. Onze F-16's maken hun laatste vlucht boven Nederland. Na jaren van trouwe dienst, met indrukwekkende missies over de hele wereld. Voor alle liefhebbers die de F16 voor de laatste keer willen zien of horen, hieronder de route: pic.twitter.com/j1ZALOKX4U— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) September 27, 2024

Een gedenkwaardig moment: de laatste afscheidsvlucht van de iconische F-16. Na 45 jaar trouwe dienst en vele missies krijgt het toestel een nieuw leven in Oekraïne en Roemenië.Aan iedereen die de F-16 heeft gevlogen of onderhouden: bedankt!! pic.twitter.com/cyyjBxXAQp— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) September 27, 2024

"F-16 były wykorzystywane w operacjach pokojowych w celu ochrony żołnierzy ONZ, ale też chroniły nasze wojska w misjach pokojowych w Afganistanie i podejmowały działania przeciwko (terrorystycznej organizacji) Państwo Islamskie nad Irakiem” - powiedział.

Opracowany w latach 70. amerykański jednosilnikowy odrzutowiec F-16 może być również używany jako bombowiec. Jego modułowa konstrukcja umożliwia ulepszenia i modernizację, ale nie może pomieścić niektórych funkcji, w tym technologii stealth, które są dostępne w F-35.

PAP