Kultowa strzelba SPAS12 po turecku. "Kwiatek": Dziś strzelam z następcy filmowej legendy

Michał Kwiatkowski
2026-04-07 8:37

Dziś pokażę Wam SPASa, ale nie oryginalnego, który jest drogi zawodny i... niedostępny. To będzie turecka kopia tej najbardziej filmowej strzelby. Tak. SPASa trzymał w ręku Terminator, zagrała w "Robocopie" oraz o mały włos nie zastrzelono z niej dinozaura w "Parku Jurajskim".

  • Kultowa strzelba SPAS12, znana z filmów, doczekała się tureckiej kopii.
  • Turecka wersja, SPA12 firmy SulunArms, poprawia wady oryginału i jest znacznie tańsza.
  • Sprawdź, dlaczego ta replika zachwyca strzelców i czy dorównuje legendarnemu pierwowzorowi.

Strzelbę zaprojektowała firma Franchi dla włoskiej policji. Niestety jej rozmiary i waga nie przypadły do gustu mundurowym. Wtedy Włosi zaczęli eksportować strzelbę do USA. Tam bardzo szybko zdobyła rynek i znalazła wielu sympatyków.

Niestety zmiana przepisów dotyczących posiadania broni wyeliminowała SPASA z rynku USA. Dziś strzelba nie jest już produkowana, za to bardzo pożądana wśród kolekcjonerów. Dobrze utrzymane egzemplarze to koszt 10-15 tys. złotych.

I tu wchodzi turecka kopia SPA (bez S) 12 firmy SulunArms. Oczywiście nie jest to idealna kopia włoskiej strzelby

Można powiedzieć, że Turcy naprawili błędy SPASa 12. Ze strzelby strzela się świetnie. Jest to najlepsza "zabawka", jaką ostatnio miałem na strzelnicy. Po każdym strzale miałem banana na twarzy. No i co najważniejsze - cena. Jest trzy razy mniejsza niż oryginał. Zapraszam do oglądania i polecam bardzo.

Portal Obronny SE Google News