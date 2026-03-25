Pistolet HK SFP9 CC to kompaktowa broń do skrytego noszenia, która zaskakuje komfortem strzelania.

Dzięki zaawansowanej sprężynie teleskopowej, broń minimalizuje odrzut, co czyni ją idealną dla osób o mniejszych dłoniach.

Modułowa konstrukcja i sześć nakładek na chwyt pozwalają dopasować pistolet do każdego użytkownika.

Zastanawiasz się, czy krótki chwyt i skrzydełkowe zatrzaski magazynka to jedyne wady? Sprawdź pełną recenzję!

Z pistoletu strzela się bardzo przyjemnie. Myślę, że spodoba się kobietom i mężczyznom o niewielkich dłoniach. Co ciekawe, HK jest pistoletem modułowym, a mimo to producent daje w zestawie z pudełka aż sześć nakładek na chwyt, które pozwolą dopasować broń do różnej wielkości dłoni.

Krótka lufa pozwala na celne strzelanie do 10 metrów. Oczywiście damy radę trafić także na 25 metrów, ale wówczas trudniej o identyfikację celu, która jest kluczowa w czasie samoobrony.

Pistolet posiada zdublowane wszystkie manipulatory. Obsługa broni nie nastręcza problemów, mimo jej niewielkich rozmiarów. Pistolet można bardzo łatwo przenosić przy sobie zarówno w kaburze na pasku, jak i w ukryciu jako broń zapasową.

Broń wyposażona jest w metalowe przyrządy celownicze z fluorescencyjnymi plamkami.

Jedyna wada broni to skrzydełkowe zatrzaski magazynka znane z innych modeli HK oraz (jak dla mnie) trochę za krótki chwyt. Ale rozwiązaniem tego "problemu" będą z pewnością dłuższe stopki magazynka.