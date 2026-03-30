ZRO Delta - karabin AR15 w cenie pistoletu

Jego cena pozwala na tanie wejście w świat sportu strzeleckiego. A jednocześnie cena spotyka się z całkiem przyzwoitą jakością wykonania. Oczywiście broni daleko pod względem jakości do takich konstrukcji jak Daniel Defence, Aero Precision czy Hera. Ale trzykrotnie niższa cena rekompensuje tę niedogodność.

Co ciekawe, karabin okazał się bardzo celny na różnej wagowo amunicji. Uzyskałem bardzo dobre wyniki na amunicji GGG 69grain i PMC 55grain.

Dodam, że lufa w karabinie ma skok gwintu 1/8 cala, co jest lepsze dla lżejszego pocisku, ale okazało się, że na cięższej "kulce" wynik był bardziej niż zadowalający.

Wykonanie broni jest na średnim poziomie. Suwadło wraz z zamkiem pokryte jest powłokami antykorozyjnymi. Oczywiście karabin w tej cenie nie będzie długowieczny, ale zapewnia nam kilka lat dobrej zabawy i wyników na strzelnicy.