Broń do ochrony osobistej – elitarny dokument

Pozwolenie na broń palną do ochrony osobistej w Polsce to jeden z najtrudniejszych do zdobycia dokumentów tego typu. Wydawane jest tylko w wyjątkowych przypadkach, kiedy wnioskodawca wykaże, że jego życie lub zdrowie są poważnie zagrożone, a inne środki ochrony nie są wystarczające.

Jak podaje Komenda Główna Policji, rocznie wydaje się zaledwie kilkaset takich pozwoleń – w 2023 roku było ich około 250 w całym kraju. Dla porównania: pozwoleń kolekcjonerskich wydano w tym samym okresie kilkanaście tysięcy. To pokazuje skalę trudności – pozwolenie do ochrony osobistej to nadal elita wśród posiadaczy broni palnej.

Dlaczego Karol Nawrocki otrzymał pozwolenie na broń?

W przypadku Karola Nawrockiego, kandydata PiS na prezydenta, nieoficjalnie wiadomo, że jego funkcja publiczna i związane z nią zagrożenia (m.in. groźby, które otrzymywał w związku z działalnością IPN) były kluczowe dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku po pozwolenie na broń do ochrony osobistej. Ocenia się, że jest to „szczególnie uzasadniona okoliczność” - zgodnie z przepisami ustawy o broni i amunicji. Tego rodzaju zagrożenie musi być realne, trwałe i konkretne – nie wystarczy ogólne poczucie niebezpieczeństwa.

Policja dokładnie analizuje sytuację życiową wnioskodawcy, sprawdza, czy zagrożenie można potwierdzić, a także czy rzeczywiście nie istnieją inne metody zabezpieczenia – np. ochrona fizyczna czy monitoring. Dopiero w ostateczności przyznaje pozwolenie na broń palną.

Pozwolenie na broń do ochrony osobistej. Kto może się ubiegać?

Teoretycznie wniosek o pozwolenie na broń do ochrony osobistej może złożyć każda osoba pełnoletnia, która:

nie była karana,

jest zdrowa psychicznie,

nie nadużywa alkoholu lub innych substancji,

spełnia wymogi formalne.

Ale w praktyce kluczowe jest udokumentowane, realne zagrożenie życia lub zdrowia. Najczęściej o pozwolenie starają się:

osoby publiczne (np. politycy, dziennikarze, sędziowie),

przedsiębiorcy działający w branżach narażonych na przestępczość (np. obrót gotówką, metale szlachetne),

świadkowie koronny i osoby pod ochroną,

osoby, wobec których toczyły się postępowania o groźby karalne lub inne formy przemocy.

Jak wygląda procedura uzyskania pozwolenia na broń?

Procedura uzyskania pozwolenia na broń do ochrony osobistej jest wieloetapowa i wymaga cierpliwości. Oto najważniejsze kroki:

Wniosek do komendanta wojewódzkiego policji – zawiera opis sytuacji, dokumenty potwierdzające zagrożenie (np. zawiadomienia na policji, wyroki sądów, nagrania, korespondencję z groźbami). Orzeczenie lekarskie i psychologiczne – obowiązkowe badania potwierdzające zdolność do posiadania broni. Sprawdzenie przez policję – wywiad środowiskowy, analiza dokumentacji, weryfikacja zagrożenia. Egzamin z wiedzy teoretycznej i praktycznej – przeprowadzany przez policję, obejmuje m.in. przepisy ustawy, budowę broni oraz strzelanie. Decyzja administracyjna – wydawana przez komendanta wojewódzkiego policji. Może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego w przypadku odmowy.

Jaki rodzaj broni do ochrony osobistej można posiadać?

Pozwolenie na broń do ochrony osobistej uprawnia do posiadania broni palnej bojowej – najczęściej są to pistolety krótkie (np. Glock, CZ, Walther), które można nosić przy sobie załadowane. W odróżnieniu od broni sportowej czy kolekcjonerskiej, broń ochronna może być noszona na co dzień – ale z zachowaniem ścisłych zasad bezpieczeństwa.

Nie można natomiast posiadać karabinów czy broni długiej – chyba że występuje się dodatkowo o inne pozwolenia (np. kolekcjonerskie). W praktyce, najczęściej wydawane są pozwolenia na jeden lub dwa pistolety.

Inne rodzaje pozwoleń na broń – dużo łatwiejsze do uzyskania

Dla porównania: osoby zainteresowane bronią, ale bez zagrożenia życia, mogą ubiegać się o inne rodzaje pozwoleń. Najpopularniejsze z nich to:

Pozwolenie sportowe – dla członków klubów strzeleckich, którzy przeszli szkolenie i egzamin. Wymaga uczestnictwa w zawodach.

– dla członków klubów strzeleckich, którzy przeszli szkolenie i egzamin. Wymaga uczestnictwa w zawodach. Pozwolenie kolekcjonerskie – dla pasjonatów historii i broni, nie wymaga uczestnictwa w zawodach ani udowadniania potrzeby samoobrony.

– dla pasjonatów historii i broni, nie wymaga uczestnictwa w zawodach ani udowadniania potrzeby samoobrony. Pozwolenie do celów łowieckich – dla myśliwych, po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu łowieckiego.

Te rodzaje pozwoleń są dostępne dla znacznie szerszego grona obywateli. W 2023 roku w Polsce wydano ponad 25 tysięcy pozwoleń sportowych i kolekcjonerskich – w porównaniu do zaledwie kilkuset na broń do ochrony osobistej.

Pozwolenie na broń do ochrony osobistej w Polsce nadal należy do rzadkości

Pozwolenie na broń do ochrony osobistej to dokument, który w Polsce nadal należy do rzadkości. Uzyskanie go wymaga nie tylko spełnienia szeregu warunków formalnych, ale przede wszystkim udowodnienia realnego zagrożenia życia lub zdrowia. Przypadek Karola Nawrockiego pokazuje, że w wyjątkowych okolicznościach taki dokument można otrzymać – ale to proces trudny, czasochłonny i skrupulatnie kontrolowany przez policję.

Dla większości obywateli, którzy chcą legalnie posiadać broń, znacznie łatwiejszą drogą są pozwolenia sportowe lub kolekcjonerskie. Jednak broń do ochrony osobistej wciąż pozostaje symbolem poważnego ryzyka i szczególnej potrzeby – dlatego jej przyznawanie pozostaje tak restrykcyjnie ograniczone.