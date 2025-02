Izrael otrzymał od USA 1800 niekierowanych bomb MK-84. Trump anulował decyzję Bidena

O dostawie poinformował Times of Israel powołując się na Ministerstwo Obrony Izraela. Resort podał, że bomby dostarczył, do portu Aszdod, statek. W porcie bomby „załadowano na dziesiątki ciężarówek i przewieziono do izraelskich baz lotniczych”. Decyzję Trumpa pochwalił obrony Israel Katz: „Transport amunicji, który dotarł dziś wieczorem do Izraela, wydany przez administrację Trumpa, stanowi znaczący atut dla Sił Powietrznych i Sił Obronnych Izraela i służy jako kolejny dowód silnego sojuszu między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi. Dziękuję prezydentowi Donaldowi Trumpowi i administracji USA za ich niezachwiane poparcie dla państwa Izrael. Będziemy nadal współpracować, aby wzmocnić nasze bezpieczeństwo”.

Ministerstwo poinformowało, że w porcie dostawy zaladowano na dziesiątki ciężarówek i przewieziono do izraelskich baz lotniczych. Time of Israel przypomina, że „Stany Zjednoczone przeznaczyły miliardy dolarów na pomoc wojskową dla Izraela w ciągu ostatnich 16 miesięcy wojny w Strefie Gazy, wywołanej atakiem terrorystycznej organizacji Hamas na południowy Izrael 7 października 2023 r.”.

Joe Biden w maju 2024 r. „ogłosił decyzję o wstrzymaniu dostawy 1800 bomb o wadze 2000 funtów i 1700 bomb o wadze 500 funtów” i zagroził zamrożeniem dostaw dodatkowej broni ofensywnej, jeśli Izrael rozpocznie dużą ofensywę militarną w najdalej na południe wysuniętym mieście Rafah w Strefie Gazy, gdzie w tym czasie schroniło się ponad milion Palestyńczyków.

W lipcu Biały Dom wycofał się z decyzji o wstrzymaniu dostaw bomb 500-funtowych, po tym, gdy IDF (Siły Obronne Izraela) wkroczyły do Rafah, a Palestyńczycy, w tym najbardziej wysuniętym na południe mieście Strefy Gazy, „zostali w dużej mierze ewakuowani”.

Biały Dom Biedna podtrzymał zakaz dostaw bomb 2000-funtowych (MK-84), bo obawiał, że że IDF użyje ich w gęsto zaludnionych częściach Strefy. Krótko po objęciu urzędu prezydenta Trump ogłosił, że znosi nałożoną przez Bidena blokadę dostaw tej amunicji.

Bomba Mark 84 (Mk. 84 albo BLU-117) to swobodnie opadająca bomba lotnicza ogólnego przeznaczenia. Masa bomby wynosi 925 kg, jej długość to 3,28 m, a masa ładunku wybuchowego to 429 kg.

MK-84 została wprowadzona na stan lotnictwa US Navy w 1970 r. Bojowo wykorzystano ją w wojnie wietnamskiej oraz w Operacji Pustynna Burza. MK-84 zmodyfikowano do MK-84 AIR. Bomba, w określonej fazie spadania uruchamia się spadochron, jest w stanie przebić blachę pancerną o grubości do 38 cm albo warstwę betonu o grubości do 3,4 m. Razi odłamkami w promieniu ok. 365 m od miejsca eksplozji. Bomby MK-84 produkuje koncern General Dynamics.

Według izraelskiego resortu obrony od październiku 2023 r. do Izraela dotarło ponad 76 tys. t sprzętu wojskowego, na pokładzie 678 samolotów transportowych i 129 statków, przy czym zdecydowana większość pochodziła ze Stanów Zjednoczonych.

Jaki sprzęt trafił z USA do Izraela tego dokładnie nie wiadomo, gdyż są to dane niejawne. Z początkiem stycznia 2024 r. rząd Joe Bidena zatwierdził pomoc militarną dla Izraela o wartości 8 mld USD, obejmujący amunicję do samolotów myśliwskich, pociski artyleryjskie i rakiety dla śmigłowców szturmowych. Według izraelskiego portalu izraelski Walla pakiet obejmuje m.in. rakiety powietrze-powietrze AIM-120C-8 AMRAAM służące do obrony przed zagrożeniami powietrznymi, takimi jak drony. W pakiecie znalazły się także amunicja do dział kalibru 155 mm, pociski AGM-114 Hellfire dla śmigłowców szturmowych, bomby małej średnicy i systemy JDAM (Joint Direct Attack Munition) do przekształcania bomb niekierowanych w amunicję precyzyjnie kierowaną...