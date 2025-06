Izrael nie ma litości. Zniszczono kolejne myśliwce F-14 Tomcat

Spis treści

Około 60 myśliwców izraelskich sił powietrznych przeprowadziło serię nalotów w środkowej części Iranu. Rzecznik izraelskich sił zbrojnych, generał brygady Effie Defrin, poinformował o tym podczas konferencji prasowej. Naloty miały miejsce dziś wieczorem. W wyniku nalotów zniszczono kolejne trzy irańskie myśliwce F-14 na ziemi. Generał brygady Effie Defrin podkreślił, że w zeszłym tygodniu izraelskie naloty w Teheranie zniszczyły dwa samoloty F-14.

Israeli Air Force fighter jets destroyed three more Iranian F-14 fighter jets in a strike a short while ago in central Iran, the military says. pic.twitter.com/siwEYVfyOp— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 21, 2025

IDF zniszczyło 950 dronów przed atakiem

Generał brygady Effie Defrin poinformował, że możliwości Iranu w zakresie wystrzeliwania pocisków balistycznych zostały już poważnie osłabione.

"Możliwości wystrzeliwania pocisków, którymi dysponują dzisiaj, są dalekie od tych, które mieli, gdy rozpoczynaliśmy tę operację"- wyjaśnił rzecznik izraelskiej armii.

Generał przekazał, że od rozpoczęcia konfliktu zbrojnego izraelskie siły powietrzne zniszczyły około 950 irańskich dronów, zanim zostały wystrzelone w kierunku Izraela.

"Oprócz działań obronnych, siły powietrzne systematycznie eliminują łańcuch dowodzenia (irańskiej) jednostki dronów. Te uderzenia zakłóciły zsynchronizowane ataki i uderzyły w ok. 950 dronów, zanim zostały wystrzelone" - wyjaśnił.

W sobotę w centrum i na północy Teheranu słychać było głośne eksplozje. Korespondent agencji AFP powiadomił o tych wydarzeniach, jednak nie jest jasne, czy eksplozje były spowodowane izraelskimi atakami, czy działaniami irańskiej obrony powietrznej.

Irańskie siły zbrojne oświadczyły, że będą traktować jako akt agresji i uzasadniony cel wojskowy wysłanie jakiegokolwiek sprzętu wojskowego lub radaru w celu pomocy Izraelowi.

"Irańskie siły zbrojne oświadczyły, że "wysłanie jakiegokolwiek sprzętu wojskowego lub radaru statkiem lub samolotem z dowolnego kraju w celu pomocy reżimowi syjonistycznemu będzie uważane za udział w agresji na Iran". "Będzie to stanowić uzasadniony cel dla sił zbrojnych" - powiedział rzecznik armii w nagraniu wideo wyemitowanym w telewizji publicznej.

F-14 Tomcat - legenda z Top Gun

F-14 Tomcat to amerykański, dwumiejscowy, naddźwiękowy myśliwiec pokładowy o zmiennej geometrii skrzydeł, opracowany przez Grumman Aerospace dla Marynarki Wojennej USA. Wprowadzony do służby w 1974 roku, był jednym z najbardziej zaawansowanych samolotów swojej epoki, zaprojektowanym głównie do obrony floty i przechwytywania celów na dużych odległościach.

Samolot napędzany jest dwoma silnikami Pratt & Whitney TF30 w wczesnych wersjach (F-14A) lub General Electric F110 w modelach F-14B i F-14D, co pozwala osiągnąć prędkość maksymalną około Mach 2,4 (ok. 2485 km/h) oraz pułap ponad 15 000 m. Jego charakterystyczną cechą są skrzydła o zmiennej geometrii, które dostosowują kąt skosu do warunków lotu, poprawiając manewrowość przy niskich prędkościach i efektywność przy wysokich.

F-14 wyposażono w zaawansowany radar AN/AWG-9 (w F-14D APG-71), zdolny do śledzenia wielu celów jednocześnie na odległość do 190 km, co w połączeniu z rakietami AIM-54 Phoenix czyniło go unikalnym w zwalczaniu celów dalekiego zasięgu. Uzbrojenie obejmuje także działko M61 Vulcan 20 mm, rakiety AIM-9 Sidewinder i AIM-7 Sparrow oraz możliwość przenoszenia bomb w wersjach przystosowanych do ataków naziemnych (F-14D). Załoga składa się z pilota i operatora systemów uzbrojenia (RIO). F-14 służył w US Navy do 2006 roku, uczestnicząc w konfliktach takich jak wojna w Zatoce Perskiej. Dzięki swojej wszechstronności i ikonicznemu wyglądowi F-14 pozostaje legendą lotnictwa, znaną m.in. z filmu „Top Gun”.

Ostatnie F-14 w Iranie

Iran jest jedynym zagranicznym użytkownikiem F-14 Tomcat, otrzymując 79 egzemplarzy od USA w latach 70. przed rewolucją islamską 1979 roku. Samoloty te, głównie w wersji F-14A, odegrały kluczową rolę w wojnie iracko-irańskiej (1980-1988). Wykorzystywano je przede wszystkim do przechwytywania i zwalczania irackich samolotów, korzystając z unikalnych rakiet AIM-54 Phoenix, które pozwalały niszczyć cele na odległość do 190 km. Szacuje się, że irańskie F-14 zestrzeliły dziesiątki irackich maszyn, w tym MiG-i i Mirage’e, osiągając znaczące sukcesy mimo trudnych warunków operacyjnych.

Po rewolucji i wprowadzeniu sankcji przez USA, Iran został odcięty od dostaw części zamiennych i wsparcia technicznego. W rezultacie utrzymanie floty F-14 stało się wyzwaniem. Iran rozwinął własne zdolności do lokalnej produkcji części i modernizacji samolotów, w tym systemów awionicznych i uzbrojenia, zastępując niektóre amerykańskie komponenty własnymi lub pochodzącymi z innych źródeł. Pomimo tych wysiłków, brak oryginalnych części i starzenie się floty znacznie ograniczyły gotowość bojową.

W 2025 roku szacuje się, że Iran utrzymuje w służbie od 20 do 30 F-14, choć dokładna liczba operacyjnych maszyn jest niepewna. Samoloty te są nadal używane do obrony przestrzeni powietrznej, ale ich rola jest ograniczona ze względu na wiek i trudności logistyczne. Iran pozostaje jedynym krajem na świecie, który wciąż operuje F-14, co świadczy o determinacji w utrzymaniu tych kultowych maszyn w służbie mimo przeciwności.