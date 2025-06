Spis treści

Jak podała stacja Fox News 6 amerykańskich bombowców B-2 Spirit Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych zmierza w kierunku Guam wystartowały z bazy lotniczej Whiteman w stanie Missouri. Wsparcie w postaci tankowania w powietrzu zapewniło im aż osiem samolotów KC-135 Stratotanker. Jak zauważają komentatorzy jeśli samoloty wylądują na Hawajach, prawdopodobnie udadzą się do bazy RAF Diego Garcia. Jeśli jednak wylądują na Guam, mogą przypuścić cichy atak bezpośrednio na Iran.

Bombowcom podobno cztery samoloty Boeing KC-46 Pegasus do tankowania. Dwa z nich już tankowały samolot B2 nad Oceanem Spokojnym. Dwa dodatkowe samoloty tankujące wystartowały z północy San Francisco i kierują się na północ. Ich następny punkt tankowania ma być później na Hawajach - napisał The Jerusalem Post.

Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi ostrzegł, że jakikolwiek udział USA w atakach na irańskie obiekty nuklearne będzie „niezwykle niebezpieczny dla wszystkich”. Przemawiając na konferencji Islamic Cooperation w Stambule, Araghchi powiedział, że Teheran nie powróci do negocjacji nuklearnych z Waszyngtonem, dopóki trwa wojna z Izraelem. „Nie możemy negocjować z USA, gdy nasze miasta są bombardowane” – powiedział.

Baza Diego Garcia od dawna służy jako strategiczna baza operacyjna dla sił USA w regionach Indo-Pacyfiku i Bliskiego Wschodu. Jego położenie pozwala na misje dalekiego zasięgu bez ograniczeń przelotowych i wcześniej wspierało operacje w Afganistanie i Iraku.

B-2 lecą na Bliski Wschód

Dane dotyczące śledzenia lotów wskazują, że dwie grupy po cztery tankowce każda połączyły się z bombowcami nad Kansas. Samoloty B-2 używały znaku wywoławczego „MYTEE21”, który wcześniej był kojarzony z misjami bombowców stealth.

Przegrupowanie sił USA: Europa i Bliski Wschód na celowniku

Ten ruch jest częścią szerszego przegrupowania zasobów wojskowych USA w kierunku Europy i Bliskiego Wschodu. W ostatnich tygodniach do regionu wysłano dziesiątki amerykańskich samolotów, w tym myśliwce, tankowce i samoloty obserwacyjne. Dwa superlotniskowce marynarki wojennej USA również działają na froncie, wraz z innymi elementami marynarki wojennej i sił powietrznych.

Baza wojskowa Diego Garcia - strategiczny punkt na mapie

Baza wojskowa Diego Garcia, położona na największym atolu archipelagu Czagos w środkowej części Oceanu Indyjskiego, jest strategicznym obiektem wspólnym Wielkiej Brytanii i USA, należącym do Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego (BIOT). W 1966 roku Wielka Brytania wydzierżawiła Diego Garcia USA na 50 lat (przedłużone do 2036 roku), a w 2025 roku podpisano traktat przekazujący suwerenność Mauritiusowi, z zachowaniem brytyjskiej kontroli nad bazą na co najmniej 99 lat.

Wyspa, o powierzchni 44 km², ma kształt podkowy, z laguną o głębokości 10–100 m. Położona 7 stopni na południe od równika, jest strategicznie zlokalizowana w centrum Oceanu Indyjskiego, z dala od cyklonów, co zwiększa jej wartość militarną. Działa na najwyższym poziomie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem dla cywilów. Chociaż Chagossians uzyskali prawo powrotu na inne wyspy archipelagu, Diego Garcia pozostaje dla nich niedostępna.

Baza obejmuje pas startowy przystosowany do przyjmowania bombowców strategicznych, takich jak B-2 Spirit, B-1B i B-52, port głębinowy do obsługi okrętów, w tym niszczycieli i okrętów podwodnych, oraz bazę paliw. Wyposażona jest w zaawansowane instalacje, m.in. system monitorowania GPS, stację śledzenia satelitów (REEF) i infrastrukturę do działań wywiadowczych. Diego Garcia odegrała kluczową rolę w operacjach wojskowych, m.in. podczas wojen w Zatoce Perskiej (1990–1991, 2003) i Afganistanie (od 2001), a także w programie „extraordinary rendition” CIA po 11 września.

B-2 Spirit samolot, który jest kluczowy do zniszczenia Fordo

B-2 Spirit, znany jako Stealth Bomber, to strategiczny bombowiec stealth produkcji Northrop Grumman, używany przez Siły Powietrzne USA. Charakteryzuje się konstrukcją skrzydła delta bez ogona, z technologią stealth redukującą wykrywalność przez radar dzięki specjalnym materiałom i kształtowi. Ma rozpiętość skrzydeł 52,4 m, długość 21 m, wysokość 5,2 m i maksymalną masę startową około 171 ton, w tym do 18 ton uzbrojenia. Napędzany jest czterema silnikami General Electric F118-GE-100, każdy o ciągu 77 kN, co pozwala osiągnąć prędkość maksymalną około 0,95 Ma (1010 km/h) i pułap 15 200 m.

Zasięg wynosi około 11 100 km bez tankowania, z możliwością globalnego zasięgu przy tankowaniu w locie. Może przenosić bomby konwencjonalne, jak JDAM, oraz jądrowe, np. B61 czy B83, w tym do 80 bomb kierowanych GPS lub 16 pocisków manewrujących. Obsługuje go załoga dwóch osób: pilot i dowódca misji. Koszt jednego egzemplarza to około 737 milionów USD (1997), co czyni go jednym z najdroższych samolotów w historii. Wyprodukowano 21 sztuk, w służbie od 1997 roku. Używany w misjach strategicznych, np. w Kosowie, Iraku, Afganistanie, wyróżnia się precyzją uderzeń i minimalną wykrywalnością, będąc kluczowym elementem projekcji siły USA.