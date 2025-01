Indonezja chce wzmocnić artylerię. Zakupi system z Serbii?

Jak donosi Defense Studies Blog za pośrednictwem Army Recognition, indonezyjskie wojsko wykazało zainteresowanie rozszerzeniem swoich możliwości artyleryjskich o Nora B-52, który do tej pory był uważany za udany wyrób serbskiego przemysłu zbrojeniowego. Ten potencjalny zakup uzupełniłby trwające wysiłki Indonezji na rzecz modernizacji swoich sił zbrojnych, zwiększając zdolność kraju do obrony rozległego archipelagu i utrzymania bezpieczeństwa w regionie.

Nora B-52 cieszy się dość sporym zainteresowaniem. Serbski system artyleryjskich znalazł uznanie w kilku krajach takich jak Cypr, Algieria, Kenia, Azerbejdżan, Bangladesz i Mjanma (Birma). Kraje te wybrały Nora B-52. Serbski system zyskał uznanie w oczach tych państw ze względu na wykorzystywanie go w sytuacjach konfliktów regionalnych.

Niedawna umowy o współpracy wojskowej między Belgradem a Dżakartą może prowadzić również do transferu technologii, wspólnych programów szkoleniowych i rozszerzonej współpracy w sektorze obronnym. Jeśli umowa zostanie sfinalizowana, Nora B-52 stanie się jednym z ważniejszych elementów indonezyjskiego programu modernizacji artylerii, znacznie zwiększając jej siłę ognia dalekiego zasięgu i elastyczność operacyjną w trudnych warunkach.

Potencjalny zakup serbskiej artylerii przez Dżakarte może wiązać też fakt, że Indonezja w ostatnim czasie dołączyła do grupy państw BRICS, które są bliskie Belgradowi szczególnie Federacja Rosyjska oraz Chiny. Możliwa sprzedaż uzbrojenia oraz dalsze zaciskanie współpracy wojskowej i technologicznej z jednym z państw tej grupy tylko zacieśnia i przybliża Serbię, aby również i ona była członkiem tego nowego formatu.

Nora B-52 jest zmodernizowaną 155-milimetrową samobieżną haubicą kołową, która łączy zaawansowaną siłę ognia z wysoką mobilnością, dzięki czemu nadaje się do różnorodnych operacji bojowych. System wykorzystuje standardową amunicję NATO kalibru 155 mm i jest w stanie strzelać na odległość do 40 kilometrów przy użyciu standardowych pocisków i do 50 kilometrów przy użyciu specjalistycznej amuncji. Zaprojektowany z myślą o szybkości i wydajności, może być szybko rozmieszczany i przemieszczany, umożliwiając operatorom strzelanie i przemieszczanie się, zanim nastąpi kontratak. Jego kołowe podwozie pozwala na osiąganie prędkości do 80 kilometrów na godzinę na drogach i nierównym terenie, zapewniając elastyczność operacyjną i efektywność kosztową w porównaniu z systemami gąsienicowymi.

Zaawansowane funkcje celowania i kierowania ogniem systemu NORA B-52 zwiększają dokładność i skracają czas reakcji. Czyni go to cennym narzędziem zapewniającym precyzyjne i terminowe wsparcie artyleryjskie w scenariuszach bojowych. Ponadto pojazd jest chroniony pancerzem zdolnym wytrzymać ostrzał z broni strzeleckiej i odłamki, poprawiając przeżywalność załogi w środowiskach o wysokim stopniu zagrożenia.