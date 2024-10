Główna baza KAI FA-50 broniących Seulu. Na pasie startowym w Wonju

Mimo wszystko, jest to zadanie prestiżowe, które realizuje m.in. stacjonujące w Wonju, 120 km na południe od Seulu, 8. Skrzydło Myśliwskie Sił Powietrznych Korei Połudowej. Baza stanowi dumę władz Korei Południowej dlatego, że uzbrojenie stacjonujących tu jednostek stanowią dziś wyłącznie samoloty produkcji krajowej. Są to bojowe samoloty odrzutowe FA-50A z 103. i 204. Eskadry Myśliwskiej oraz służące do turbośmigłowe samoloty wsparcia bezpośredniego (CAS) KA-1 należące do 237. Eskadry Taktycznej. Oba typy produkowane są przez koncern Korean Aerospace Industries.

Podczas naszej wizyty w bazie mieliśmy okazje zobaczyć start czterech samolotów KA-50 do misji szkolnej. Maszyny należały do 203. Eskadry Myśliwskiej i odbyły około półgodzinny lot w ramach scenariusza akcji przechwycenia niezidentyfikowanych obiektów. Start maszyny w takich trybie zajmuje około 8 minut od momentu otrzymania rozkazu. Już niebawem opublikujemy bardziej obszerną relację z tej wizyty w koreańskiej bazie wojskowej.