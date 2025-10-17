„Elite dla służb” – Specjalna akcja marki 4F dla wojska i służb mundurowych

Marka 4F przygotowała specjalną akcję zniżkową dla funkcjonariuszy służb mundurowych - „Elite dla służb”. Od 1 października 2025 roku mogą oni w aplikacji mobilnej dołączyć do najwyższego poziomu programu lojalnościowego 4F Team Elite. Ruszyła ona 1 października 2025 roku i została stworzona z myślą o osobach służących w szeregach m.in. Policji, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po zarejestrowaniu się mogą one korzystać ze wszystkich benefitów najwyższego poziomu programu lojalnościowego 4F Team.

„Wierzymy, że sport, aktywność i codzienny ruch są bliskie również przedstawicielom służb mundurowych, dlatego chcemy być dla nich partnerem” - wyjaśnia Igor Klaja, założyciel i CEO OTCF S.A., właściciela marki 4F. Korzyści wynikające z dołączenia do programu w aplikacji mobilnej to m.in.: stały rabat na zakupy, kupony wartościowe przy określonym poziomie zakupów, darmowa dostawa czy dostęp do specjalnych promocji i wiele innych benefitów.

Akcja dostępna jest wyłącznie w aplikacji mobilnej 4F, gdzie można również zapoznać się z jej regulaminem. Aby skorzystać z akcji, funkcjonariusz lub funkcjonariuszka musi być członkiem programu lojalnościowego 4F Team w aplikacji mobilnej 4F, w której należy wejść w swój profil (ikona w prawym dolnym rogu ekranu), przewinąć ekran w dół pod kalendarz, wybrać sekcję „Możliwe do zdobycia” i kliknąć „Elite dla służb”. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza, który umożliwia aktywację oferty. Po pozytywnej weryfikacji uczestnik otrzymuje status 4F Team Elite oraz kartę lojalnościową w aplikacji.

4F to marka sportowa z ponad 20-letnim doświadczeniem, która oferuje odzież, obuwie i akcesoria dla osób aktywnych – zarówno profesjonalnych sportowców, jak i amatorów. Marka współpracuje z europejskimi komitetami olimpijskimi i paralimpijskimi oraz związkami sportowymi. 4F jest sponsorem technicznym m.in. Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Polskiego Związku Narciarskiego czy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a także partnerem technicznym licznych klubów piłkarskiej, koszykarskiej i siatkarskiej ekstraklasy. Do grona ambasadorów 4F należą m.in.: Robert Lewandowski, Anna Lewandowska, Tomasz Fornal, Natalia Maliszewska oraz Bartosz Zmarzlik.