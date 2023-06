Czy Ukraińcy dostaną Army Tactical Missile System, o które – jak na razie – zabiegają bezskutecznie?

„Myślę, że prawdopodobieństwo (wysłania rakiet ATACMS na Ukrainę – red.) jest dość duże. Mówiłem od samego początku (wojny Rosji z Ukrainą – red.), aby dać Ukrainie wszystko, co strzela, byle nie była to broń jądrowa. Każda inna broń, którą mamy, powinna zostać udostępniona Ukraińcom, czy to myśliwce F-16, czy pociski ATACMS. Wszystko, co mamy – podkreślił (27 czerwca) senator Risch.

Dodajmy, że Risch jest jednym z autorów ponadpartyjnej rezolucji (z 9 czerwca) wzywającą administrację Bidena do natychmiastowego przeniesienia ATACMS na Ukrainę. Została już przyjęta przez Komisję Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA.

29 maja, po atakach rakietowych na Ukrainę, prezydent Biden dyplomatycznie stwierdził, że dostarczenie Ukrainie rakiet ATACMS „wciąż jest w grze”. Ile w tych wszystkich wypowiedziach jest dyplomacji i polityki na wewnętrzny użytek? Kto to wie.

MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS) to taktyczny pocisk balistyczny produkowany przez amerykańską firmę Lockheed Martin. Ma zasięg do 300 km. Jest napędzany paliwem stałym. Pocisk ma 4,0 m długości i 0,61 m średnicy. Do celu zmierza z szybkością ok. kilometra na sekundę. Pociski można wystrzelić z gąsienicowego systemu rakiet wielokrotnego startu M270 (MLRS) i kołowego systemu rakiet artyleryjskich o wysokiej mobilności M142 (HIMARS).

Siły Zbrojne Ukrainy używają obu tych systemów rakietowych. Z powodzeniem. Jak na razie rząd USA obawia się, że użycie pocisków o czterokrotnie większym zasięgu od tych, którymi obecnie dysponują Ukraińcy, może wywołać niepożądaną, ze względu na strategiczne interesy Stanów Zjednoczonych, eskalację działań wojennych.