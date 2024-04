Członkowie NATO zdecydowali dostarczyć więcej systemów obrony powietrznej dla Ukrainy

Zełenski przekazał ministrom, że Ukraina potrzebuje co najmniej siedem systemów obrony przeciwlotniczej Patriot bądź innych systemów, które umożliwią Ukraińcom odparcie rosyjskich ostrzałów.

Stoltenberg przekazał, że kraje NATO, które nie dysponują systemami obrony powietrznej, zobowiązały się przekazać wsparcie finansowe, a kilku członków Sojuszu przedstawiło konkretne zobowiązania, które zostaną wkrótce zaprezentowane.

– Oprócz Patriotów istnieje inna broń, którą mogą zapewnić sojusznicy, w tym (francuski system) SAMP/T i wiele innych. Ci, którzy nie mają dostępnych systemów, zobowiązali się zapewnić wsparcie finansowe na zakup (systemów obrony powietrznej – Portal Obronny) dla Ukrainy– poinformował Stoltenberg.

Dyskusja dotyczyła też amunicji 155 mm i dronów.

– Podczas spotkania kilku członków Sojuszu podjęło konkretne zobowiązania i finalizuje wkład, który, jak mam nadzieję, zostanie wkrótce ogłoszony. Pomoc jest już w drodze. Właśnie w tym tygodniu Dania złożyła nowe zobowiązanie wobec Ukrainy, a Holandia ogłosiła dodatkowe 4 miliardy euro wsparcia wojskowego. Czechy potwierdziły, że w ramach swojej inicjatywy dotyczącej amunicji zakupiły pół miliona sztuk amunicji artyleryjskiej – zaznaczył sekretarz generalny NATO.

Co to oznacza? A to, że...

– Sojusznicy muszą głęboko sięgnąć do swoich zapasów i przyspieszyć dostarczanie rakiet i amunicji. Ukraina używa dostarczonej przez nas broni, aby zniszczyć rosyjskie zdolności bojowe. Dzięki temu wszyscy jesteśmy bezpieczniejsi. Zatem wsparcie dla Ukrainy nie jest działalnością charytatywną. To inwestycja we własne bezpieczeństwo...

Takie pomysły jak ukraińskiego minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba który proponuje/sugeruje, iż Polska powinna przesunąć posiadany system Patriot do obrony granicy polskiej z Ukrainą należy zdecydowanie gasić w zarodku z trzech powodów:Po pierwsze próby zarządzania…— Artur Jagnieża (@ArturJagnieza) April 14, 2024