Zapewnić zintegrowaną obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Rozpoczęły się ćwiczenia Astral Knight 2024

Ćwiczenia Astral Knight 2024 (AK24) rozpoczęły się w 6 maja i potrwają dwa tygodnie do 18 maja. Weźmie w nich udział 5000 żołnierzy i ponad 50 samolotów z sześciu krajów NATO (Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych). Ćwiczenia wchodzą w zakres szerszego programu ćwiczeń Departamentu Obrony o nazwie Large Scale Global 2024.

Jak możemy przeczytać w komunikacie NATO Allied Air Command, cztery państwa sojusznicze zapewnią samoloty na potrzeby ćwiczenia: Litwa, Polska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Inne uczestniczące państwa to Dania i Grecja, które będą obserwować elementy ćwiczeń, zwiększając interoperacyjność Sojuszu w regionach bałtyckich.

Today, @HQUSAFEAFAF kicks off multi-national exercise #AstralKnight24, focusing on Integrated Air and Missile Defense (IAMD) & theater-wide security capabilities development. This is USEUCOM's capstone #IAMD exercise & part of the @DeptofDefense’s Large Scale Global Exercise.… pic.twitter.com/hEoz7O2UlK— U.S. European Command (@US_EUCOM) May 6, 2024

„Astral Knight demonstruje zbiorowe zdolności obronne sojuszników i partnerów NATO w całej Europie” - powiedział generał James Hecker, dowódca Sił Powietrznych USA w Europie - Air Forces Africa and NATO Allied Air Command.. „Wspierając wczesną współpracę i integrację wysiłków w zakresie IAMD (przy. red. Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) między państwami NATO, zwiększamy naszą zdolność do odstraszania i skutecznego reagowania na wspólne zagrożenia” - dodał generał Hecker.

Jak możemy dalej przeczytać w komunikacie: „IAMD obejmuje skoordynowane podejście do ochrony sojuszniczych sił zbrojnych i krytycznych zasobów przed atakami powietrznymi i rakietowymi, zapewniając im możliwość swobodnego działania, bez zakłóceń i przeszkód ze strony wrogich ataków powietrznych i rakietowych. Ostatnie konflikty, takie jak te na Ukrainie i w Izraelu, podkreśliły znaczenie szybkiego wykrywania i reagowania na zagrożenia z powietrza, takie jak pociski rakietowe lub drony”.

Poza tym państwa uczestniczące w ćwiczeniach skupią się na zwiększeniu możliwości przemieszczania się, manewrowania i integracji sił amerykańskich i sojuszniczych, jednocześnie ćwicząc krytyczne taktyki, techniki i procedury strategii Agile Combat Employment.