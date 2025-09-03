Z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do Wojskowego Instytutu Medycznego

• Prof. Michał Zembala wykonał ok. 300 transplantacji serca, w tym pierwszą w Polsce implantację sztucznego serca Syncardia; w 2024 r. przeprowadził 49 przeszczepów, w tym 12 u dzieci – rekord w Polsce.

• Jako kierownik Kliniki Kardiochirurgii WIM ma zadbać o jej rozwój kliniki, współpracę interdyscyplinarna i rozbudowę programu TAVI.

• Pacjenci mają mieć większy dostęp do nowoczesnych, mniej inwazyjnych metod leczenia, krótszą hospitalizacja i spersonalizowaną kwalifikację terapeutyczną.

Ta zmiana powinna wyjść na dobre polskiej medycynie

Trzeba jednak przypomnieć, że w KUL prof. Michał Zembala w 2023 r. został pełnomocnikiem rektora ds. klinicznych, rozwoju badań i nauk medycznych. Od 1 lipca 2024 r. był prorektorem KUL ds. klinicznych i rozwoju badań medycznych. Odpowiadał m.in. za koordynację powstania i rozbudowy Wydziału Medycznego KUL (funkcjonującego od 2022 r.), w tym utworzenie w Lublinie Centrum Sercowo-Naczyniowego z Oddziałem Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia. Sprawował nadzór nad programem dydaktycznym dla 120 studentów kierunku lekarskiego.

Przed pracą w Lublinie, w latach 2018–2022, był ordynatorem w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Na swojej stronie internetowej medyk napisał: „Byłem operatorem pierwszej w Polsce implantacji sztucznego serca Syncardia oraz pierwszych retransplantacji serca zakończonych sukcesem klinicznym. W latach 2018–2022 kierowałem Oddziałem Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W tym czasie, wspólnie z zespołem, zrealizowaliśmy rekordową liczbę transplantacji serca u dorosłych – największą w historii polskiej transplantologii…”.

Po zwolnieniu go z zabrzańskiej placówki, jak twierdził, liczba przeszczepów zmniejszyła się o połowę. W 2024 r. prof. Zembala wraz z zespołem wykonali 49 transplantacji serca, w tym 12 u dzieci. To był rekordowy wynik w skali Polski. Na marginesie: w ubiegłym roku ośrodki transplantacyjne po raz pierwszy w historii przekroczyły barierę 200 przeszczepionych serc u dorosłych pacjentów. Według danych Ministerstwa Zdrowia, w całym 2024 r. wykonano 201 transplantacji serca u dorosłych (w 2023 r. – 179 zabiegów).

Tytułem wyjaśnienia: implantacja sztucznego serca Syncardia to zaawansowany, ratujący życie zabieg kardiochirurgiczny. Polega on na zastąpieniu chorego, niewydolnego serca pacjenta całkowicie mechaniczną pompą krążeniowo-oddechową. System Syncardia Total Artificial Heart (TAH) jest jedynym w pełni zatwierdzonym na świecie systemem sztucznego serca przeznaczonym do zastosowania jako „most do przeszczepu” u chorych z końcową niewydolnością obu komór serca. Syncardia TAH zwiększa przeżywalność do czasu przeszczepu serca nawet u pacjentów w krytycznym stanie. Średni czas wsparcia w oczekiwaniu na przeszczep wynosi 3–6 miesięcy, ale przypadki do roku są opisywane w literaturze medycznej.

Nowy kierownik Kliniki Kardiochirurgii w WIM wykonał ok. 300 transplantacji serca. 49-letni specjalista od ponad dekady szkoli lekarzy w zakresie TAVI w Polsce oraz w ponad 30 krajach Europy, Bliskiego Wschodu, Azji i Australii. Co to jest TAVI?

To sposób na naprawę zwężonej zastawki serca bez otwierania klatki piersiowej. Zamiast tradycyjnej operacji, lekarze robią małe nacięcie przy pachwinie. Następnie przez tętnicę wprowadzają cienki cewnik zakończony złożoną zastawką. Gdy cewnik dociera do serca, zastawka się rozkłada i zastępuje starą, sztywną zastawkę aortalną. Dzięki TAVI pacjent szybciej wraca do zdrowia i obywa się bez potrzeby piłowania mostka!

Czego WIM i jego dyrektor gen. broni prof. Grzegorz Gielerak oczekują od nowego ordynatora?

Zacytuję fragment okolicznościowego komunikatu WIM:

„Najważniejszym zadaniem nowego kierownika jest realizacja przedstawionego i zaakceptowanego przez dyrekcję Instytutu planu rozwojowego, którego celem jest wzmocnienie roli Kliniki w systemie ochrony zdrowia oraz dalsza integracja działalności klinicznej i naukowo-badawczej Instytutu. Priorytety obejmują rozwój sieci referencyjnej współpracujących szpitali resortowych, optymalne wykorzystanie infrastruktury operacyjnej oraz systematyczne podnoszenie jakości opieki nad pacjentami. Plan przewiduje również intensyfikację interdyscyplinarnej współpracy w modelu Heart Team, łączącej kompetencje kardiochirurgiczne, kardiologiczne, echokardiograficzne i anestezjologiczne, ze szczególnym naciskiem na optymalny dobór terapii – od operacji klasycznych, przez procedury minimalnie inwazyjne, po interwencje przezcewnikowe. W obszarze nowoczesnych technologii przewidziano rozszerzenie zakresu procedur strukturalnych serca, w tym rozbudowę programu TAVI…”.

Dla pacjentów Instytutu oznacza to rozszerzenie dostępu do nowoczesnych, mniej inwazyjnych metod terapii, potencjalne skrócenie hospitalizacji przy zachowaniu bezpieczeństwa okołooperacyjnego oraz bardziej niż dotąd spersonalizowaną kwalifikację terapeutyczną, opartą na konsyliach zespołu Heart Team (grupy specjalistów różnych dziedzin, który wspólnie podejmuje decyzje o leczeniu schorzeń serca)...

Wojskowy Instytut Medyczny – tylko procent pacjentów stanowią wojskowi

WIM to referencyjna placówka medyczna, o trwale wypracowanej renomie. Zatrudnia blisko 3 tys. pracowników. Z pomocy medycznej WIM rocznie korzysta średnio ok. 100 tys. pacjentów. Instytut dysponuje 44 klinikami, oddziałami i zakładami, obejmującymi m.in. kardiochirurgię, neurologię, onkologię, chirurgię ogólną i małoinwazyjną, okulistykę oraz rehabilitację

Choć WIM jest finansowany głównie ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, pacjentami są głównie cywile – mundurowi stanowią zaledwie około 1 proc hospitalizowanych rocznie . Instytut leczy osoby z całej Polski, w tym także polityków, ministrów i innych przedstawicieli rządu. W przeszłości pacjentami byli m.in. prezydent Andrzej Duda oraz premier Donald Tusk . WIM pełni także funkcję szpitala rezerwowego dla najwyższych władz państwowych, zapewniając im opiekę medyczną w sytuacjach kryzysowych...

