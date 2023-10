W niedzielę zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Czy jest w stanie zażegnać ten kryzys?

Wątpliwe. Rzecznik Organizacji Narodów Zjednoczonych Stéphane Dujarric oznajmił w sobotę (7 października), że w niedzielę - w następstwie ataków Hamasu i ciągłego izraelskiego bombardowania Strefy Gazy - zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Rzecznik oświadczył, że sekretarz generalny Organizacji potępił atak Hamasu, wezwał do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu i jest głęboko zaniepokojony sytuacją ludności cywilnej. Organizacje medyczne w Gazie podają, że w izraelskich atakach powietrznych rozpoczętych po ofensywie Hamasu na Izrael zginęło co najmniej 198 Palestyńczyków. Wskutek ataku Hamasu śmierć poniosło co najmniej 70 osób...

i Autor: AP Photo/Oren Ziv Hamas zaatakował Izrael! Doszło do wymiany ognia. Wystrzelono 2500 rakiet