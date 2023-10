Kreml reaguje na konflikt palestyńsko-izraelski. Apeluje do obu stron o podjęcie negocjacji

„Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi, wzywamy do zaprzestania ognia i powrotu do stołu negocjacyjnego. Jak otwarci są na nasze apele? Cóż, jesteśmy za pokojowym rozwiązaniem wszystkich kwestii w oparciu o obopólne interesy” – dodał Michaił Bogdanow, podkreślając, że Moskwa dąży do tego „aby załagodzić sytuację”. „Jest wiele ofiar, zniszczeń i rannych. Trzeba jak najszybciej to wszystko przerwać i zasiąść do stołu negocjacyjnego, zwłaszcza skoro znane są międzynarodowe podstawy prawne — musi istnieć sprawiedliwe, kompleksowe rozwiązanie konfliktu. Nasze stanowisko się nie zmieniło”.

Z kolei dla TASS wiceminister spraw zagranicznych FR powiedział: „Wzywamy do natychmiastowego rozpoczęcia procesu pokojowego w oparciu o istniejące porozumienia uznane na arenie międzynarodowej. Decyzje Rady Bezpieczeństwa ONZ nie zostały wdrożone, praca Kwartetu Bliskowschodniego została utrudniona, nie przeprowadzono rozmów i oto jest tego rezultat…”.

Israelis across the country—on Shabbat and the holiday of Simchat Torah—woke up to sirens sounding and Hamas firing rockets at them from Gaza this morning. We will defend ourselves. pic.twitter.com/S9GN8fld4Y— Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023

Kwartet, utworzono w 2002 roku. składa się z przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej. Jej mandat polega na pomaganiu w mediacji w negocjacjach pokojowych na Bliskim Wschodzie oraz wspieraniu palestyńskiego rozwoju gospodarczego i rozwoju instytucjonalnego w ramach przygotowań do ostatecznej państwowości.

Jego członkowie spotkają się (względnie) regularnie na szczeblu szefów Kwartetu (sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, ministra spraw zagranicznych Rosji i wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) oraz specjalnych wysłanników Kwartetu. Jak wynika z kalendarium konfliktów efekty działania tego forum są dalekie od założeń programowych i oczekiwań...