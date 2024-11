Sekretarz generalny NATO po raz pierwszy w Warszawie

To pierwsza wizyta Ruttego jako sekretarza generalnego NATO w Warszawie; pełni on funkcję od początku października. Wcześniej Rutte przez wiele lat - od 2010 roku do lipca b.r. - był premierem Holandii. Na stanowisku szefa Sojuszu zastąpił Jensa Stoltenberga. Ten polityk sekretarzem generalnym NATO był od roku 2014, jego kadencja została wydłużona m.in. ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę.

Od czasu objęcia urzędu Rutte złożył już kilka wizyt w stolicach państwo sojuszniczych; w ostatnich dniach odwiedził m.in. Rzym, Berlin, Paryż a także Zagrzeb i Tallinn; w ubiegłym tygodniu pojawił się na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Budapeszcie.

Po południu w środę Rutte spotka się w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem w KPRM, po spotkaniu obaj liderzy wygłoszą oświadczenia dla prasy. Następnie sekretarz generalny NATO spotka się w Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą; po tym spotkaniu również planowane jest spotkanie z mediami. Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez służby prasowe NATO, w Warszawie Rutte ma spotkać się także z szefami MON oraz MSZ.

Prezydent Duda rozmawiał z Ruttem w połowie października; jak przekazała wtedy w komunikacie Kancelaria Prezydenta, podczas rozmowy poruszono m.in. tematy priorytetów dotyczących wzmacniania sojuszniczego odstraszania i obrony, polityki wobec Rosji, a także zaangażowania NATO we wsparcie Ukrainy.

Obejmując 1 października urząd Rutte zadeklarował m.in., że będzie pracować nad wdrożeniem decyzji Sojuszu dotyczących wsparcia finansowego i militarnego dla Ukrainy oraz zbliżaniem tego kraju do NATO. Jego głównym priorytetem ma być jednak zaangażowanie na rzecz większego finansowania obronności przez sojuszników. „By połączyć nasze możliwości z zapotrzebowaniem, musimy znacząco zwiększyć wydatki na obronność” - zadeklarował.

Wyraził też przekonanie, że pomoc dla Ukrainy będzie kontynuowana po obu stronach Atlantyku. Dodał, że w USA zarówno Demokraci, jak i Republikanie rozumieją, że jeśli Rosja wygra na Ukrainie, Zachód znajdzie się w dużo gorszym położeniu jeśli chodzi o swoje bezpieczeństwo. Rutte to polityk znany m.in. z dobrych relacji z prezydentem elektem Donaldem Trumpem.

Rutte postrzegany jest też jako jeden z największych orędowników Kijowa: Holandia przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy, w tym m.in. samoloty wielozadaniowe F-16. Podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa na początku tego roku Holender przekonywał, że należy inwestować w obronność, w tym przemysł zbrojeniowy, oraz kontynuować wsparcie dla Ukrainy.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte mówi, że „jeśli Trump odda Ukrainę Putinowi, osobiście wyrzuci Stany Zjednoczone z sojuszu” https://t.co/SM3uXeaP2g— Akademia Wywiadu® (@AkademiaWywiadu) November 11, 2024