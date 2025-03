Rozmowy nuklearne z Iranem w Pekinie: Chiny liczą na wznowienie dialogu

Spis treści

Chiny dążą do wznowienia negocjacji

Chiny oficjalnie zadeklarowały, że liczą na "wzmocnienie komunikacji i koordynacji, aby szybko wznowić dialog i negocjacje" w sprawie irańskiego programu nuklearnego.

Historia porozumienia nuklearnego

Przypomnijmy, że w 2015 roku Iran zawarł porozumienie nuklearne z sześcioma mocarstwami: USA, Rosją, Chinami, Wielką Brytanią, Francją i Niemcami. Teheran zgodził się wówczas ograniczyć swój program nuklearny w zamian za zniesienie sankcji międzynarodowych. Jednak w 2018 roku ówczesny prezydent USA Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z tej umowy. Po wycofaniu się USA z porozumienia Iran przez rok przestrzegał jego postanowień, po czym zaczął się z nich wycofywać. Dotychczasowe próby wznowienia negocjacji nie przyniosły efektu.

List Trumpa i nowe sankcje USA

W zeszłym tygodniu Donald Trump poinformował, że wysłał list do irańskiego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chamenei z propozycją rozmów nuklearnych. Zaznaczył przy tym, że "z Iranem można sobie poradzić na dwa sposoby: militarnie lub zawierając porozumienie". Jednocześnie administracja USA ogłosiła w czwartek (14 marca) sankcje wobec irańskich statków transportujących ropę do Chin oraz wobec irańskiego ministra ropy naftowej.

Irańskie MSZ skrytykowało decyzję USA, nazywając ją dowodem na "fałszywość oświadczeń (Waszyngtonu) i kolejną oznakę jego wrogości wobec rozwoju".

Stanowisko Iranu i obawy Zachodu

Iran twierdzi, że jego program atomowy służy wyłącznie celom pokojowym. Jednak znaczące zapasy wysoko wzbogaconego uranu budzą obawy Zachodu. Amerykańskie wywiady oceniają, że Iran nie rozpoczął jeszcze programu zbrojeniowego, ale "podjął działania, które lepiej przygotowują go do produkcji bomby atomowej, jeśli się na to zdecyduje".