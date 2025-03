Iran, Rosja i Chiny zacieśniają współpracę wojskową na wodach Zatoki Omańskiej

Spis treści

Wspólne manewry morskie Iranu, Rosji i Chin

Iran, Rosja i Chiny przeprowadziły wspólne ćwiczenia morskie na wodach Zatoki Omańskiej. "Była to piąta edycja corocznych wspólnych ćwiczeń morskich tych państw" - poinformowała agencja Associated Press. Irańskie media państwowe pokazały nagrania z nocnych manewrów z użyciem ostrej amunicji i artylerii pokładowej. Ćwiczenia objęły m.in. ataki na cele morskie oraz operacje poszukiwawczo-ratownicze.

Irańska telewizja Press podała, że ​​ćwiczenia obserwowały również grupy marynarki wojennej z Azerbejdżanu, RPA, Omanu, Kazachstanu, Pakistanu, Kataru, Iraku, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Sri Lanki.

Siły zaangażowane w ćwiczenia

Rosja wysłała na manewry dwie korwety i tankowiec, a Chiny - niszczyciel rakietowy i okręt zaopatrzeniowy. „Nie podano liczby zaangażowanych żołnierzy”. W przeciwieństwie do USA, Chiny i Rosja nie prowadzą regularnych patroli morskich na Bliskim Wschodzie.

Strategiczne znaczenie cieśniny Ormuz

Manewry odbyły się w pobliżu cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku handlowego dla światowego rynku energetycznego. Przez cieśninę przepływa ropa z bogatych w surowce państw Zatoki Perskiej. Strategiczne położenie cieśniny nadaje manewrom szczególnego znaczenia.

Rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie

Ćwiczenia odbywają się w czasie rosnącego napięcia na Bliskim Wschodzie. W środę (12 marca) najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei odrzucił przedstawioną przez prezydenta USA Donalda Trumpa propozycję wznowienia rozmów o porozumieniu nuklearnym, uznając ją za niewiarygodną i podpartą groźbami. Trump podtrzymuje politykę "maksymalnej presji" na Iran poprzez sankcje i zapowiada, że nie pozwoli Teheranowi uzyskać broni atomowej. „Amerykański prezydent zaznaczył, że nie wyklucza zastosowania wobec Iranu "rozwiązania militarnego"”.

Tymczasem minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi otrzymał w środę (12 marca) list od prezydenta USA Donalda Trumpa, dostarczony do Teheranu przez wysokiego rangą dyplomatę ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

"List prezydenta Trumpa został dostarczony do Iranu przez doradcę dyplomatycznego prezydenta ZEA, Anwara Gargasza” – podała agencja prasowa Fars. W ubiegłym tygodniu prezydent USA wysłał list do najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego, zapraszając go do przystąpienia do negocjacji nuklearnych i ostrzegając przed możliwymi działaniami militarnymi.

"Napisałem, że mam nadzieję na negocjacje, bo to rozwiązanie będzie korzystniejsze dla Iranu" – mówił Trump w wywiadzie dla Fox Business. Równocześnie amerykański minister finansów Scott Bessent zapowiedział, że USA będą kontynuować kampanię maksymalnej presji za pomocą sankcji, aby załamać eksport irańskiej ropy i osłabić walutę Teheranu.

Również w środę wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti ostrzegli, że wznowią ataki na statki handlowe na Morzu Czerwonym i Zatoce Adeńskiej, ponieważ Izrael nie odblokował pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy. W palestyńskim terytorium trwa obecnie rozejm, ale perspektywy jego przedłużenia są niepewne. Pod koniec 2023 roku jemeńscy Huti zaczęli atakować statki płynące z Izraelem na Morzu Czerwonym. Twierdzą, że jest to akt solidarności z Palestyńczykami w Strefie Gazy.

Huti wstrzymali ataki po wejściu w życie w styczniu zawieszenia broni między Hamasem a Izraelem, ale zagrozili wznowieniem działań wojennych, jeśli Izrael nie zakończy ponownego oblężenia Gazy. Od 10 dni Izrael blokuje dopływ żywności, leków i innych niezbędnych artykułów na ogarnięty wojną teren.

Zacieśnianie więzi między Chinami, Rosją a Iranem

Chiny są największym odbiorcą irańskiej ropy, a Rosja kupuje w tym kraju uzbrojenie, które wykorzystuje w wojnie przeciwko Ukrainie. Te wspólne interesy zacieśniają więzi między tymi trzema państwami. Wspólne manewry morskie są demonstracją siły i współpracy Iranu, Rosji i Chin w regionie.