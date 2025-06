Spis treści

Na początku ubiegłego tygodnia Rosja rozpoczęła ataki na Kijów, wykorzystując 315 dronów i ostrzałów rakietowych. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że ataki uderzyły również w inne części kraju.

Według Financial Times, budynek Boeinga był jednym zaatakowanych celów. Informację tę potwierdziło dwóch pracowników Boeinga, trzech ukraińskich urzędników i szef Amerykańskiej Izby Handlowej na Ukrainie, z którymi rozmawiała gazeta.

Pomimo uszkodzenia budynku w Kijowie, Andriy Koryagin, zastępca dyrektora generalnego Boeinga w Ukrainie, powiedział gazecie, że „nie doszło do żadnych zakłóceń w działaniu firmy”. Zdjęcia opublikowane przez Państwową Służbę Ratownictwa Ukrainy i zweryfikowane przez FT pokazują poważne zniszczenia budynku i strażaków gaszących pożar wewnątrz.

Inny oficjalny rzecznik Boeinga odmówił komentarza Financial Times na temat ataku, poza stwierdzeniem, że amerykański producent samolotów priorytetowo traktuje bezpieczeństwo swoich pracowników, z których żaden nie ucierpiał podczas bombardowania.

Ponadto minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha podkreślił w wywiadzie dla Financial Times, że ataki na amerykańskie przedsiębiorstwa pokazują potrzebę aktywnego zaangażowania USA w negocjacje pokojowe dotyczące Ukrainy. W publikacji podkreślono, że zniszczenie siedziby amerykańskiej firmy może rozgniewać prezydenta USA Donalda Trumpa, który w ostatnim czasie jest oburzony działaniami Rosji.

Warto zauważyć, że Boeing aktywnie współpracuje z ukraińskim producentem samolotów Antonowem. Na początku 2025 r. kierownictwo Boeinga spotkało się z przedstawicielami Antonowa i ukraińskim ministrem obrony, aby omówić dalszą współpracę.

