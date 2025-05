Polsko-francuski zespół z PZU wicemistrzem cyberobrony NATO

Spis treści

NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) organizowała w Estonii (6–9 maja 2025 r.) największe na świecie ćwiczenie typu "live-fire" w dziedzinie cyberobrony – Locked Shields 2025. To już piętnasta edycja tego prestiżowego wydarzenia, które skupia elitę ekspertów z sektora wojskowego, rządowego, akademickiego oraz prywatnego z całego świata. Tegoroczne ćwiczenie zgromadzi około 4000 uczestników z 41 krajów, w tym z Polski.

Tegoroczna, piętnasta edycja zgromadziła setki specjalistów z narodowych zespołów szybkiego reagowania. Partnerem Polski była Francja, a w drużynie znaleźli się eksperci z PZU: Jacek Pierścieniak, Tomasz Szyluk, Adam Zacheja, Tomasz Piętka, Krzysztof Stachowicz oraz Piotr Walczuk. W czasie rzeczywistym bronili zwirtualizowanej infrastruktury fikcyjnego państwa Berylia przed skoordynowaną operacją agresora o kryptonimie Crimsonia.

W trakcie ćwiczenia Locked Shields 2025 uczestnicy odpierali złożone ataki w cyberprzestrzeni na infrastrukturę Berylii. Ich zadania obejmowały m.in.:

"Po raz kolejny nasz zespół specjalistów od cyberbezpieczeństwa z PZU został doceniony i zaproszony przez podległe MON Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni do udziału w największych na świecie skoordynowanych ćwiczeniach z cyberbezpieczeństwa. Uczestniczące zespoły muszą nie tylko utrzymywać cyberbezpieczeństwo i dostępność rozbudowanych systemów IT, lecz także skutecznie działać w szeregu powiązanych dziedzin: obsłudze incydentów technicznych, informacyjno-psychologicznych, doradztwie prawnym, planowaniu operacyjnym oraz mitygacji wielodomenowych zagrożeń w realiach wojny informacyjnej – co w praktyce odzwierciedla realne wyzwania państw NATO w obecnej sytuacji geopolitycznej" – opowiada Bartosz Zbyszewski, dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa w PZU.