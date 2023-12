Papież apeluje o pokój. W Strefie Gazy bezbronni cywile są celem bombardowań i ostrzału

W sobotę (16 grudnia) doszło do tragicznego zdarzenia. W katolickiej parafii w Strefie Gazy schronienie mają od początku wojny chrześcijańskie rodziny. W sobotę na teren parafii weszli izraelscy żołnierze. Otworzyli ogień do wychodzących z kościoła.

Według wersji izraelskiej dlatego, że na terenie parafii miała być umieszczona wyrzutnia rakiet. Od izraelskiego ognia zginęły dwie osoby, a siedem zostało rannych.

Papież mówił do wiernych: „Matka i jej córka, Nadha Khalil Anton i córka Samar Kamal Anton zginęły, a inne osoby zostały zranione przez strzelców wyborowych, kiedy szły do łazienki. Zniszczony został dom sióstr Matki Teresy, trafiono generator prądu. Ktoś powiada: to terroryzm, to wojna. Tak, to jest wojna i terroryzm"- oświadczył Franciszek.

Papież przypomniał słowa: „Bóg uśmierza wojny, kruszy łuki i łamie włócznie”. Wezwał do modlitw o pokój. „Nie zapominajmy o naszych braciach i siostrach, którzy cierpią z powodu wojny na Ukrainie, w Palestynie, w Izraelu i w innych strefach konfliktu. Niech nadchodzące Boże Narodzenie umocni zobowiązanie, by otworzyć drogi pokoju".

Niestety, wątpliwe jest by słowa 87-letniego Franciszka (w sobotę obchodził swoje urodziny) szybko stały się ciałem. Na to, że apel minister spraw zagranicznych Francji zostanie przyjęty, też nie ma co liczyć, tym bardziej, że wcześniej o rychły pokój apelował również prezydent Francji.

„Zabija się zbyt wielu cywilów” – stwierdziła niezbyt zręcznie Catherine Colonna po spotkaniach w Tel Awiwie z izraelskim odpowiednikiem – Elimem Cohenem. To znaczy, gdyby zabijano „niewielu cywilów”, to byłoby OK? Możliwe, oby, że było to przejęzyczenie.

W 72. dniu wojny w izraelskich atakach na środkową i południową Strefę Gazy zginęło 12 cywilów. W niedzielę,że w walkach w Strefie Gazy zginęło dwóch izraelskich żołnierzy. Dotychczas Siły Obronne Izraela straciły bezpowrotnie 121 żołnierzy. W sobotę żołnierze izraelscy zastrzelili omyłkowo trzech zakładników. Stu wciąż jest więzionych przez Hamas.

Izrael nadal utrzymuje, że będzie prowadził działania do momentu całkowitego zniszczenia Hamasu. Będzie więc jeszcze nie jedna sposobność, by apelować o pokój na Ziemi Świętej.