Otwarto nowy ośrodek szkoleniowy dla programu Ajax. British Army co raz bliżej nowego BWP

Program Ajax ma na celu dostarczenie floty bojowych wozów piechoty wyposażonych w zaawansowaną broń i czujniki, zapewniając znaczące zwiększenie możliwości armii. Nowe centrum w Bovington jest częścią inwestycji w infrastrukturę, której celem jest zapewnienie skutecznego szkolenia żołnierzy przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji i zużycia pojazdów.

Obiekt obejmuje szereg symulatorów, takich jak pełnoobrotowe trenażery kierowcy, trenażery wieży załogi i trenażery broni strzeleckiej, oferując bezpieczne i kontrolowane środowisko szkoleniowe. Pułkownik John Godfrey, dowódca garnizonu Bovington, opisał to jako „skokową zmianę” w szkoleniu symulacyjnym, która pomoże operatorom, kierowcom i dowódcom zoptymalizować wykorzystanie Ajaxa.

Chris Bowbrick, odpowiedzialny za program Ajax, podkreślił znaczenie obiektu dla ogólnego sukcesu programu. „Dostarczenie tego obiektu ma kluczowe znaczenie dla armii, umożliwiając zaawansowane szkolenie syntetyczne dla jednostek armii polowej” - stwierdził Bowbrick.

Centrum w Bovington jest częścią szerszego programu infrastruktury szkoleniowej, z podobnymi obiektami już działającymi w Tidworth Garrison i Bulford Camp, a kolejny planowany jest w Warminster Garrison do 2025 roku. Inwestycja ta stanowi część wartego 41 miliardów funtów programu modernizacji sprzętu i wsparcia armii brytyjskiej w ciągu następnej dekady.

Oczekuje się, że program Ajax osiągnie początkową zdolność operacyjną między lipcem a grudniem 2025 roku, wraz z dostarczeniem rozmieszczonego batalionu zdolnego do ciągłego działania przez okres do sześciu miesięcy. Otwarcie ośrodka szkoleniowego w Bovington stanowi kluczowy kamień milowy w przygotowaniu personelu do obsługi tej platformy nowej generacji.